Уряд гарантує: зима може бути холодною, але не голодною

Міністр Сольський запевняє: зерна в Україні більше, ніж треба

В Україні є достатня кількість зерна, потрібного країні і населенню. Сформований запас, тож щодо цього хвилюватися не треба. Про це у розмові з «Главкомом» розповів міністр аграрної політики Микола Сольський.

Однак продовольча безпека – поняття ширше.

«Якщо брати до уваги стан тих, хто забезпечує цю продовольчу безпеку, і те, наскільки вони будуть надалі ефективними і фінансово стабільними, то тут ситуація складна і хитка. Але я впевнений, що ми з цього вийдемо. Не тому, що за посадою так маю говорити, а тому, що там дуже висококонкурентний ринок, який не раз демонстрував, як можна вийти з різноманітних ситуацій: мінімальних цін на кукурудзу, інше зерно, пандемій, засух, всього разом. Справлялися, відновлювались, працювали далі», – сказав Сольський.

За словами міністра, зараз ситуація значно складніша, але аграрії впораються.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські аграрії цього року через війну матимуть значно менший врожай, ніж зазвичай. Згодом стало відомо, що через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.

Як стало відомо, Російська Федерація змогла викрасти з захоплених українських територій зерна на суму не менше $530 млн і вивезти до Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.