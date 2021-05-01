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    В окупованому Криму вперше виявили «британський» штам Covid-19

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    В окупованому Криму вперше виявили «британський» штам Covid-19
    Фото: РИА Новости

    «Британський» штам був виявлений в результаті лабораторних досліджень

    В окупованому РФ Криму підтверджено перший випадок «британського» штаму коронавірусу Covid-19. Під наглядом перебуває одна людина, повідомляє «РИА Новости» з посиланням на Росспоживнагляд у суботу, 1 травня.

    «Проводяться заходи із контролю і моніторингу цієї ситуації і за особами, які прилітають із Сполученого Королівства Великобританії. Такі особи повинні перебувати в режимі самоізоляції, список після їх прильоту передається в МВС для контролю. Їх небагато, сьогодні під наглядом одна людина», – йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що «британський» штам був виявлений в результаті лабораторних досліджень, клінічних ознак захворювання не було виявлено. При цьому кримчани, які повернулися з Великої Британії, не захворіли. Але всі вони зобов'язані здати два ПЛР-тести.

    У Росспоживнагляді запевнили, що на сьогоднішній день немає інформації про те, що в Крим завезений «індійський» штам.

    Як відомо, «британський» штам коронавірусу виявили у всіх регіонах України.

    Нагадаємо, очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад.

    Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.

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    Теги: Крим Росспоживнагляд медицина коронавірус
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