В окупованому Криму вперше виявили «британський» штам Covid-19

«Британський» штам був виявлений в результаті лабораторних досліджень

В окупованому РФ Криму підтверджено перший випадок «британського» штаму коронавірусу Covid-19. Під наглядом перебуває одна людина, повідомляє «РИА Новости» з посиланням на Росспоживнагляд у суботу, 1 травня.

«Проводяться заходи із контролю і моніторингу цієї ситуації і за особами, які прилітають із Сполученого Королівства Великобританії. Такі особи повинні перебувати в режимі самоізоляції, список після їх прильоту передається в МВС для контролю. Їх небагато, сьогодні під наглядом одна людина», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що «британський» штам був виявлений в результаті лабораторних досліджень, клінічних ознак захворювання не було виявлено. При цьому кримчани, які повернулися з Великої Британії, не захворіли. Але всі вони зобов'язані здати два ПЛР-тести.

У Росспоживнагляді запевнили, що на сьогоднішній день немає інформації про те, що в Крим завезений «індійський» штам.

Як відомо, «британський» штам коронавірусу виявили у всіх регіонах України.

Нагадаємо, очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад.

Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.