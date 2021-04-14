Степанов: Епідемія Covid-19 починає йти на спад

Українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії, зазначили в МОЗ

Епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад, повідомив 14 квітня в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні», – написав Степанов.

Він зазначив, що вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих.

«Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з червоної зони. Якщо подивитися на рівень госпіталізації, минулого тижня до лікарень потрапили на 2000 пацієнтів менше, ніж позаминулого. Також ми бачимо зниження кількості тих, хто захворів», – продовжив Степанов.

Міністр наголосив, що «українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями».

«Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією», – додав очільник МОЗ.

Степанов зазначив, що «деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в червоній зоні підвищеної епідемічної небезпеки, ситуація там залишається надскладною».

«Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів – носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей», – підсумував міністр.

Сьогодні вчені з НАНУ повідомили, що в Україні пройдено пік нових виявлень Covid-19 за день, проте за летальними випадками піковий період ще не подолано.

Нагадаємо, протягом 13 квітня було зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусної хвороби. За добу 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом 11 квітня було зафіксовано 7 856 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.