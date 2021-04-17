  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    МОЗ: «британський» штам коронавірусу виявили у всіх регіонах України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Британський&raquo; штам Covid-19 за&nbsp;результатами секвенування виявлений у&nbsp;всіх областях України - МОЗ: «британський» штам коронавірусу виявили у всіх регіонах України
    «Британський» штам Covid-19 за результатами секвенування виявлений у всіх областях України
    Фото: Главком

    У «британського» штаму значно менший час інкубаційного періоду, і він значно швидше поширюється

    «Британський» штам коронавірусу зафіксовано у всіх областях України. Про це повідомив головний санітарний лікар Вітор Ляшко в інтерв'ю «Радіо НВ».

    За його словами, «британський» штам Covid-19 за результатами секвенування виявлений у всіх областях України. Також в Україні зафіксована циркуляція «південноафриканського» штаму.

    «Ми бачимо по результатам захворюваності. Оскільки у «британського» штаму значно менший час інкубаційного періоду, і він значно швидше поширюється в організованих колективах. Зокрема його можна назвати домашнім штамом, бо якщо людина захворіла на нього, то і родина також хворіє. І це призводить до навантажень на систему охорони здоров’я, бо часто з сім'ями живуть і люди похилого віку», – наголосив Ляшко.

    Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

    Нагадаємо, 14 квітня очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад.

    Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies