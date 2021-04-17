МОЗ: «британський» штам коронавірусу виявили у всіх регіонах України

«Британський» штам Covid-19 за результатами секвенування виявлений у всіх областях України

У «британського» штаму значно менший час інкубаційного періоду, і він значно швидше поширюється

«Британський» штам коронавірусу зафіксовано у всіх областях України. Про це повідомив головний санітарний лікар Вітор Ляшко в інтерв'ю «Радіо НВ».

За його словами, «британський» штам Covid-19 за результатами секвенування виявлений у всіх областях України. Також в Україні зафіксована циркуляція «південноафриканського» штаму.

«Ми бачимо по результатам захворюваності. Оскільки у «британського» штаму значно менший час інкубаційного періоду, і він значно швидше поширюється в організованих колективах. Зокрема його можна назвати домашнім штамом, бо якщо людина захворіла на нього, то і родина також хворіє. І це призводить до навантажень на систему охорони здоров’я, бо часто з сім'ями живуть і люди похилого віку», – наголосив Ляшко.

Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

Нагадаємо, 14 квітня очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад.

Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.