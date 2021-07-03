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    В Україні хочуть створити службу перевірки якості меддопомоги

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    Розглядається питання створення державної служби з якості медичної допомоги - В Україні хочуть створити службу перевірки якості меддопомоги

    Розглядається питання створення державної служби з якості медичної допомоги

    Фото з відкритих джерел

    «Національна служба здоров’я не має повноважень перевіряти якість надання медичної допомоги» – Ляшко

    В Україні розглядають можливість створення державної служби перевірки якості медичної допомоги. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

    «Розглядається питання створення державної служби з якості медичної допомоги», – сказав Ляшко.

    Він зазначив, що якість медичної допомоги передбачена трьома документами: Стратегією людського розвитку, яка затверджена указом Президента на початку червня, Національною економічною стратегією до 2030 року і Бюджетною декларацією на три роки, яка має бути прийнята урядом та схвалена Верховною радою.

    «В кожному з цих документів контроль якості надання медичної допомоги є в пріоритеті», – наголосив міністр.

    За його словами, Національна служба здоров’я, яка є національним страхувальником, не має повноважень перевіряти якість надання медичної допомоги – вона лише здійснює оплату медичних послуг і перевіряє виконання договорів.

    «Питання призначення лікарських засобів, ведення випадку – у НСЗУ немає таких повноважень. Треба, щоб були люди, які можуть прийти, подивитися правильність призначення, застосування для кожного конкретного пацієнта в кожному конкретному випадку», – вважає Ляшко.

    Він додав, що зараз це питання вирішується через діяльність клініко-експертних комісій при департаментах охорони здоров’я, але до їхньої роботи багато зауважень.

    Раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що має намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при міністерстві.

    Нагадаємо, 27 травня Кабінет Міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Прийом документів тривав до 2 червня. Ляшко був переконаний, відомство може очолити професіонал, який буде «працювати на результат і вболіває за медицину».

    Як повідомлялося, Ляшко не зміг обрати очільника НСЗУ та попросив уряд про повторний конкурс.

    Теги: міністр медицина конкурс уряд Віктор Ляшко
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    В Україні хочуть створити службу перевірки якості меддопомоги