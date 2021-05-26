Оголошено конкурс на голову Нацслужби здоров'я. Ляшко озвучив вимоги

Глава МОЗ переконаний, що НСЗУ може очолити професіонал, який буде «працювати на результат і вболіває за медицину»

Прийом документів триватиме до 2 червня

Кабінет Міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Конкурс розпочнеться у четвер, 27 травня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

Він зазначив, що прийом документів триватиме до 2 червня 2021 року.

«Це важливо і стосується кожного, адже Національна служба здоров'я України – це ключовий елемент в нашій системі охорони здоров'я», – підкреслив міністр.

Ляшко переконаний, відомство може очолити професіонал, який буде «працювати на результат і вболіває за медицину».

Серед вимог до кандидатів загальний стаж роботи не менше семи років і володіння державною та іноземними мовами. Ступінь вищої освіти кандидата повинен бути не нижче магістра.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконавцем обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрія Віленського. До цього він очолював департамент договірної роботи НСЗУ.

Зазначимо, сьогодні уряд звільнив двох заступників глави МОЗ.

Раніше новопризначений міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що має намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при міністерстві.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

20 травня Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.

Також відомо, що заступниці Степанова загрожує штраф через нерозкриття інформації про вакцину.

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