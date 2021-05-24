Ляшко збирається замінити 50% керівного складу МОЗ

Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно, пообіцяв новий міністр охорони здоров'я

Новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує замінити близько 50% керівного складу МОЗ. Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua.

Зокрема, за його словами, замінять трьох із шести заступників, які далі працюватимуть зі своїми директоратами.

«У мене прохання було до всіх, з ким я вже проводив переговори, в тому числі до заступників, які залишаються, щоб за період мого перебування на посаді був сформований сильний кадровий склад на рівні керівників директоратів і керівників експертних груп. Щоб незалежно від того, як змінюється політична ситуація, було правонаступництво і була історична пам'ять про те, що відбувається і куди рухається система охорони здоров'я. Також буде сформовано склад Колегії МОЗ, тому що до цього не було Колегії», – зазначив міністр.

Колегію, за словами Ляшка, складатиме велика кількість людей.

«Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно. Попередньо, до роботи будуть залучені представники і Міністерства, і ДП Медзакупівлі, і Центру громадського здоров'я, і Національної служби здоров'я України, і Академії медичних наук, і провідні фахівці. Також я хочу, щоб у Колегію увійшло кілька сімейних лікарів, які працюють безпосередньо на первинному ринку, а також лікарі з вторинного ринку і високоспеціалізованої допомоги, щоб мати загально картинку», – пояснив міністр.

Відзначається, що на цей час заступниками міністра охорони здоров'я є Ірина Садов'як (перший заступник), Ірина Микичак, Світлана Шаталова й Ігор Іващенко (заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції), а також Ярослав Кучер

Раніше Ляшко назвав головний пріоритет на посаді.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

У четвер, 20 травня, Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.

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