Ляшко не зміг обрати очільника НСЗУ та попросив уряд про повторний конкурс

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України

Міністр стверджує, що рішення було прийняте після спілкування із колегами з МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг з першої спроби визначитись із переможцем конкурсу на голову Національної служби здоров’я України (НСЗУ), яка є головним розпорядником коштів для фінансування медичної системи.

«Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України! Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс», – написав Ляшко у Facebook

Міністр стверджує, що рішення було прийняте після спілкування із колегами. Команда заступників Ляшка також підтримала оголошення повторного конкурсу одноголосно.

Відомо, що сьогодні на співбесіду проходили Вадим Арістов та Тетяна Бойко. За словами міністра, їм би було б складно та зарано керувати НСЗУ.

Нагадаємо, 27 травня Кабінет Міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Прийом документів тривав до 2 червня. Ляшко був переконаний, відомство може очолити професіонал, який буде «працювати на результат і вболіває за медицину».

Серед вимог до кандидатів загальний стаж роботи не менше семи років і володіння державною та іноземними мовами. Ступінь вищої освіти кандидата повинен бути не нижче магістра.

Як відомо у серпні 2021 року Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконавцем обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрія Віленського. До цього він очолював департамент договірної роботи НСЗУ.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що має намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при міністерстві.