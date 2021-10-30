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    Кличко розповів, скільки додаткових ліжок для хворих на Covid-19 можуть забезпечити в столиці

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    У Києві знаходиться найбільше в Україні апаратів штучної вентиляції легень - Кличко розповів, скільки додаткових ліжок для хворих на Covid-19 можуть забезпечити в столиці
    У Києві знаходиться найбільше в Україні апаратів штучної вентиляції легень
    Фото з відкритих джерел

    У лікарнях Києва можуть додатково розгорнути не більше 5,5 тис. ліжок для хворих на коронавірус

    У Києві знаходиться 500 – найбільше в Україні – апаратів штучної вентиляції легень, 95% ліжок забезпечені киснем. Влада Києва готувалася до осінньої хвилі Covid-19, але можливості додаткового збільшення місць для хворих не є безмежними. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів мер Києва Віталій Кличко.

    «Можу сказати, що ми збільшили кількість ліжок до 6 тис. у наших лікарнях. Якщо потрібно буде, ми готові ще розгорнути 5,5 тис. Але більше ми не зможемо. Деякі політики кажуть, що готові розгорнути шпиталі. Ми готові приймати хворих у Палаці спорту чи у Виставковому центрі. Готові то готові, але ключове питання: де ми візьмемо лікарів?», – сказав Кличко.

    За його словами, у Києві знаходиться 500, а це найбільша в Україні кількість апаратів штучної вентиляції легень, 95% ліжок забезпечені киснем.

    «Із киснем зараз невеликі проблеми, тому що зараз всі потребують кисню набагато більше, ніж у минулій хвилі в кожній із лікарень», – додав мер.

    Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що у лікарнях Києва вже третій день поспіль заповнено понад 66% ліжок із киснем.

    Напередодні Кличко розказав, хто не помітить локдауну в Києві.

    Також відомо, які обмеження діятимуть у Києві з 1 листопада (список).

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    Теги: Віталій Кличко Київ коронавірус
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    Кличко розповів, скільки додаткових ліжок для хворих на Covid-19 можуть забезпечити в столиці