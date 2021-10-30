Аваков одужав від Covid-19 і розказав про плани

Ексміністр повідомив про одужання від коронавірусу

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Facebook, що вилікувався від коронавірусної інфекції.

«Усім, хто переймався, – дякую! Сьогодні отримав негативний тест ПЛР. У понеділок піду попрацюю», – написав він.

У коментарях до свого поста він пожартував, що вороги «не дочекаються».

Нагадаємо, про те, що колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перебуває на самоізоляції після підтвердження діагнозу Covid-19, стало відомо 22 жовтня.

Згодом Аваков розповів, чим займається на самоізоляції.

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