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    Аваков одужав від Covid-19 і розказав про плани

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    Про інфікування Авакова стало відомо 22 жовтня - Аваков одужав від Covid-19 і розказав про плани
    Про інфікування Авакова стало відомо 22 жовтня
    Фото: glavcom.ua

    Ексміністр повідомив про одужання від коронавірусу

    Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Facebook, що вилікувався від коронавірусної інфекції.

    «Усім, хто переймався, – дякую! Сьогодні отримав негативний тест ПЛР. У понеділок піду попрацюю», – написав він.

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    У коментарях до свого поста він пожартував, що вороги «не дочекаються».

    Нагадаємо, про те, що колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перебуває на самоізоляції після підтвердження діагнозу Covid-19, стало відомо 22 жовтня.

    Згодом Аваков розповів, чим займається на самоізоляції.

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    Теги: Арсен Аваков коронавірус
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    Аваков одужав від Covid-19 і розказав про плани