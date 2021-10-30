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    В Україні за добу виявлено 26198 нових випадків захворювання на Covid-19

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    Минулої доби від коронавірусу в Україні померла 541 людина - В Україні за добу виявлено 26198 нових випадків захворювання на Covid-19

    Минулої доби від коронавірусу в Україні померла 541 людина

    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби госпіталізували 5305 людей

    Станом на ранок 30 жовтня, в Україні зафіксовано 26198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1643, медпрацівників – 379. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 5305 осіб;
    • летальних випадків – 541;
    • одужало – 9449 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2904872 особи;
    • одужало – 2430944 особи;
    • летальних випадків – 67393;
    • проведено ПЛР-тестувань – 14378720.

    Напередодні, 317209 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 232698 людей, повністю імунізовані – 84511 людей.

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    Нагадаємо, за минулу добу, в Україні зафіксовано 26870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1824, медпрацівників – 491, що є найвищим показником з початку пандемії.

    Також за минулу добу госпіталізовано 5463 особи, летальних випадків – 648, одужало – 9784 особи.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    В Україні за добу виявлено 26198 нових випадків захворювання на Covid-19