В Україні за добу виявлено 26198 нових випадків захворювання на Covid-19
Минулої доби від коронавірусу в Україні померла 541 людина
Минулої доби госпіталізували 5305 людей
Станом на ранок 30 жовтня, в Україні зафіксовано 26198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1643, медпрацівників – 379. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5305 осіб;
- летальних випадків – 541;
- одужало – 9449 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2904872 особи;
- одужало – 2430944 особи;
- летальних випадків – 67393;
- проведено ПЛР-тестувань – 14378720.
Напередодні, 317209 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 232698 людей, повністю імунізовані – 84511 людей.
Нагадаємо, за минулу добу, в Україні зафіксовано 26870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1824, медпрацівників – 491, що є найвищим показником з початку пандемії.
Також за минулу добу госпіталізовано 5463 особи, летальних випадків – 648, одужало – 9784 особи.