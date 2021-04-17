В Україні розпочалася вакцинація співробітників МВС

Вакцинація працівників системи МВС буде здійснюватися препаратом CoronaVac

В Україні сьогодні розпочали вакцинацію співробітників системи органів МВС від Covid-19. Щеплення буде здійснюватися вакцинами Sinovac та Pfizer. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС.

«Сьогодні ми розпочали вакцинацію співробітників системи органів МВС від Covid-19. Першими вакцинуємо працівників, які найбільш контактують з населенням: гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівники громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції. Далі вакцинуємо усіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, Прикордонну службу, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу, співробітників МВС», – розповів Аваков.

За його словами, наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини наших робітників. Загалом з родинами плануємо охопити близько 800 тисяч осіб. Аваков зауважив, що це виключно добровільна справа.

«Але я впевнений, що це необхідна міра для тих, хто перебуває у зоні ризику, виконуючи свої професійні обов’язки», – додав міністр.

Також він повідомив, що вакцинація працівників системи МВС буде здійснюватися препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Аваков додав, що жодна вакцина не дає стовідсоткової гарантії того, що людина не захворіє. Але більш ніж сторічний досвід використання вакцин, показав – хто вакцинувався гарантовано перенесе захворювання в більш легкій формі.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я роз’яснило, хто в першу чергу отримає вакцину виробництва Pfizer-BioNTech, яка прибула в Україну 16 квітня. Всього прибуло 117 тисяч доз. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пообіцяв, що стартують щеплення цим препаратом 18 квітня.

Як повідомлялося, протягом минулої доби 16 квітня, в Україні від коронавірусу вакцинували 13044 людини. Всього з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 445859 осіб, завершили вакцинацію – 5 осіб (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина (2689), Київ (1764) та Житомирщина (921).

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