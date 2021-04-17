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    Ще понад 13 тисяч українців зробили щеплення проти коронавірусу

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    Станом на 16 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалися вже 463119 осіб - Ще понад 13 тисяч українців зробили щеплення проти коронавірусу
    Станом на 16 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалися вже 463119 осіб

    Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина, Київ та Житомирщина

    Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 13044 людини.

    Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

    Всього з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 445859 осіб, завершили вакцинацію – 5 осіб (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

    Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина (2689), Київ (1764) та Житомирщина (921).

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    МОЗ зазначає, що вакцинація проводилася 212 мобільними бригадами з імунізації та 484 пунктами щеплення.

    Станом на 16 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалися вже 463119 осіб.

    Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбулася в п’ятому етапі. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарів, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторії, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронтах. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

    Нагадаємо, в Україні станом на 17 квітня 2021 року зафіксовано 14984 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 4100 осіб, летальних випадків – 440, одужало – 9736 осіб, здійснено тестувань – 105215.

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    Теги: хвороби епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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