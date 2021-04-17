Ще понад 13 тисяч українців зробили щеплення проти коронавірусу

Станом на 16 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалися вже 463119 осіб

Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина, Київ та Житомирщина

Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 13044 людини.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Всього з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 445859 осіб, завершили вакцинацію – 5 осіб (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина (2689), Київ (1764) та Житомирщина (921).

МОЗ зазначає, що вакцинація проводилася 212 мобільними бригадами з імунізації та 484 пунктами щеплення.

Станом на 16 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалися вже 463119 осіб.

Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбулася в п’ятому етапі. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарів, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторії, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронтах. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Нагадаємо, в Україні станом на 17 квітня 2021 року зафіксовано 14984 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4100 осіб, летальних випадків – 440, одужало – 9736 осіб, здійснено тестувань – 105215.

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