Ще понад 13 тисяч українців зробили щеплення проти коронавірусу
Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина, Київ та Житомирщина
Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 13044 людини.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Всього з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 445859 осіб, завершили вакцинацію – 5 осіб (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина (2689), Київ (1764) та Житомирщина (921).
МОЗ зазначає, що вакцинація проводилася 212 мобільними бригадами з імунізації та 484 пунктами щеплення.
Станом на 16 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалися вже 463119 осіб.
Нагадаємо, в Україні станом на 17 квітня 2021 року зафіксовано 14984 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 4100 осіб, летальних випадків – 440, одужало – 9736 осіб, здійснено тестувань – 105215.