В Україну привезли Pfizer. Як розподілять вакцину і кого колотимуть першим

Вже 17 квітня 29,5 тис. доз вакцини Pfizer направлять в обласні центри

У п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.

Обсяг партії, який прибув в Україну 16 квітня, відносно невеликий – лише 117 тис. доз. Це перша частина поставок для України в межах COVAX – глобальної ініціативи розподілу вакцин.

У суботу, 17 квітня, 29,5 тисячі доз вакцини Pfizer направлять в обласні центри.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що перші уколи цією вакциною будуть у будинках для людей похилого віку. Він зазначив, що саме для цієї категорії українців були заплановані перші партії вакцини.

«Вакцина Pfizer, яка приїхала, буде використовуватись мобільними бригадами. Вакцину забиратимуть із регіонального складу, їхатимуть до місця щеплення, і вакцинувати людей похилого віку», – пояснив логістику головний санлікар.

Отримані дози вакцин Pfizer будуть використовуватися для повного комплексу щеплення. Половина вакцин буде використана для першої дози, решта – для другої.

«117 тисяч доз не будуть відразу використані для першого щеплення. Будуть використані 50% для першого щеплення. Після цього через 25 днів буде повторне проведення щеплення та отримання повного комплексу вакцини», – заявив Ляшко.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що найімовірніше, через рік після вакцинації від коронавірусу необхідно буде повторно використовувати третю дозу препарату. Він також додав, що, можливо, людям потрібно буде щорічно проходити вакцинацію від Covid-19.

Міністерство охорони здоров’я розподілило між областями України 200 тис. доз китайської вакцини CoronaVac для щеплення від Covid-19. Про це «Главкому» повідомила гендиректорка директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко у відповіді на запит.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили склад вакцин, які є в Україні.