У Києві за добу коронавірус виявили у понад тисячу осіб
До лікарень столиці госпіталізували 142 хворих на коронавірус
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі
У столиці за минулу добу виявили 1112 нових випадків захворювання на коронавірус, 51 людина померла від захворювання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«+1112 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 184 412). +51 летальний випадок від вірусу (загалом 4172). +533 подолали коронавірус (загалом 114 929)», – написав Кличко.
За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на Covid-19:
- 654 жінки віком від 18 до 94 років
- 421 чоловік віком від 18 до 89 років
- 21 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 16 хлопчиків від 9 днів до 17 років.
Окрім того, до лікарень столиці госпіталізували 142 хворих на коронавірус. А також 409 пацієнтів із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (201), Дніпровському (181) та в Деснянському (172)», – зазначив мер.
Нагадаємо, в Україні станом на 17 квітня 2021 року зафіксовано 14984 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 4100 осіб, летальних випадків – 440, одужало – 9736 осіб, здійснено тестувань – 105215.