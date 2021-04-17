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    У Києві за добу коронавірус виявили у понад тисячу осіб

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    До&nbsp;лікарень столиці госпіталізували 142 хворих на&nbsp;коронавірус - У Києві за добу коронавірус виявили у понад тисячу осіб

    До лікарень столиці госпіталізували 142 хворих на коронавірус

    Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

    У столиці за минулу добу виявили 1112 нових випадків захворювання на коронавірус, 51 людина померла від захворювання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

    «+1112 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 184 412). +51 летальний випадок від вірусу (загалом 4172). +533 подолали коронавірус (загалом 114 929)», – написав Кличко.

    За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на Covid-19:

    • 654 жінки віком від 18 до 94 років
    • 421 чоловік віком від 18 до 89 років
    • 21 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 16 хлопчиків від 9 днів до 17 років.

    Окрім того, до лікарень столиці госпіталізували 142 хворих на коронавірус. А також 409 пацієнтів із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (201), Дніпровському (181) та в Деснянському (172)», – зазначив мер.

    Нагадаємо, в Україні станом на 17 квітня 2021 року зафіксовано 14984 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 4100 осіб, летальних випадків – 440, одужало – 9736 осіб, здійснено тестувань – 105215.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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