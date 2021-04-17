Порошенко розповів, якою може бути модель виробництва вакцин в Україні

«Йдеться не лише про ковідні вакцини. Від сказу до грипу – будь-що» – Порошенко

«Україна має терміново налагодити власне виробництво вакцин» – Порошенко

Презентуючи медикам у Черкасах свій антиковідний план, Порошенко розповів, що фінансування такого виробництва має відбуватися за принципом державно-приватного партнерства.

«Один з ключових елементів нашого антиковідного плану є початок роботи із розробки потужностей для українського виробництва вакцин», – зазначив Порошенко. Він повідомив, що необхідні початкові інвестиції складають не менше 15-20 мільйонів доларів США.

«Після проведення мною переговорів з українськими фармакологічними компаніями, після проведення переговорів з всесвітніми виробниками вакцин ми б зробили таку модель фінансування. Виробник інвестує не менше 50% коштів у початок виробництва. Інвестор – у світі це називається «ангел-інвестор», людина, яка інвестує не тільки і не стільки, щоб мати прибуток, а тому, що прагне розв'язати проблему. Я впевнений, що ми в Україні зберемо декілька мільйонів доларів, щоб налагодити вітчизняне виробництво вакцин. І держава дасть не бюджетні кошти, а бюджетне кредитування», – пояснює Порошенко.

«Якщо вона дасть декілька мільйонів доларів бюджетного кредитування, з нею розрахуються вакциною. Для чого? Щоб потім не опинилися в ситуації, коли знову будуть корумповано завозити вакцини з-за кордону», – пояснює лідер «Європейської Солідарності».

«Бо йдеться не лише про ковідні вакцини. Від сказу до грипу – будь-що», – говорить Порошенко.

«Що відбулося у світі за останній рік? Був продемонстрований жорсткий ковідний націоналізм. Ось останній випадок – це CoviShield в Індії. Спалах хвороби – і місцевий уряд прийняв рішення про заборону експорту вакцини. Тобто уряд індії зобов’язав тримати 80 мільйонів доз резерву, вони скотилися до 35 і поки не був відновлений резерв експорт був заборонений. І зараз Україні не надходить CoviShield через подібні позиції», – нагадав Петро Порошенко.

Як відомо, 8 квітня Петро Порошенко презентував оновлений стратегічний антиковідний план, який передбачає 10 кроків для захисту українців від пандемії. Він передбачає швидку вакцинацію для громадян, організацію виробництва вакцин в Україні, соціальний захист для медпрацівників, економічну підтримку для громадян та соціально відповідального бізнесу в умовах локдауну, достатнє забезпечення лікарень кисневим обладнанням та медикаментами, розширення кількості ліжок за рахунок відомчих медзакладів.

«Європейська Солідарність» ініціює позачергове засідання Верховної Ради для обговорення питань пандемії, зриву процесу вакцинації, посилення захисту медпрацівників. Фракція зібрала необхідну кількість голосів народних депутатів.

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