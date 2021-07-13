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    У двох українок підозрюють штам Delta після повернення з Росії: що відомо

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    У двох мешканок Закарпаття, які приїхали з Росії, підозрюють Covid-штам &laquo;Дельта&raquo; - У двох українок підозрюють штам Delta після повернення з Росії: що відомо

    У двох мешканок Закарпаття, які приїхали з Росії, підозрюють Covid-штам «Дельта»

    Фото: АРА

    Результати досліджень жінок очікують у найближчі дні

    У двох мешканок Закарпатської області, які приїхали з Росії, підозрюють штам коронавірусу «Дельта». Про це «Укрінформу» повідомив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк.

    «Йдеться про двох молодих жінок, які повернулися на Закарпаття з Росії. Одна з них два тижні провела у нас у реанімації, дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їх аналізи до Києва, а вже звідти їх направили на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у наших пацієнтів штаму Delta», – повідомив лікар.

    Результати досліджень очікують у найближчі дні.Зараз пацієнтки вже виписані додому.

    «Ми запідозрили в них саме Covid-штам Delta через тяжкий перебіг хвороби, який у людей такого віку протікає зазвичай легше, а тут молода жінка два тижні провела в реанімації. Ну і додало впевненості те, що вони повернулися з Росії, де зараз повно штаму Delta», – підкреслив Поляк.

    Нагадаємо, в Україні зафіксували два випадки коронавірусу типу «Дельта». Одного з пацієнтів виписали ще в кінці червня.

    Як відомо, наразі у багатьох країнах світу інтенсивно поширюється більш заразний штам Covid-19 «дельта». Його вперше виявили в Індії. Однак щоб уникнути назви штамів за географічною ознакою, в ВООЗ ввели їх позначення за літерами грецького алфавіту.

    Як повідомлялося, у Великій Британії вже понад 90% нових заражень коронавірусом – це зараження «дельтою». У Франції в свою чергу висловлювали побоювання у зв'язку з тим, що поширення штаму «дельта» загрожує четвертою хвилею епідемії в країні. У Нідерландах через штам «дельта» відзначають стрімке зростання рівня захворювання на Covid-19. З цієї причини в країні вводять нові обмеження.

    Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що пандемія Covid-19 далека до завершення – SARS-CoV-2 поширюється швидше за вакцину.

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    Теги: Росія здоров'я Закарпаття аналізи коронавірус
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    У двох українок підозрюють штам Delta після повернення з Росії: що відомо