У двох українок підозрюють штам Delta після повернення з Росії: що відомо

У двох мешканок Закарпаття, які приїхали з Росії, підозрюють Covid-штам «Дельта»

Результати досліджень жінок очікують у найближчі дні

У двох мешканок Закарпатської області, які приїхали з Росії, підозрюють штам коронавірусу «Дельта». Про це «Укрінформу» повідомив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк.

«Йдеться про двох молодих жінок, які повернулися на Закарпаття з Росії. Одна з них два тижні провела у нас у реанімації, дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їх аналізи до Києва, а вже звідти їх направили на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у наших пацієнтів штаму Delta», – повідомив лікар.

Результати досліджень очікують у найближчі дні.Зараз пацієнтки вже виписані додому.

«Ми запідозрили в них саме Covid-штам Delta через тяжкий перебіг хвороби, який у людей такого віку протікає зазвичай легше, а тут молода жінка два тижні провела в реанімації. Ну і додало впевненості те, що вони повернулися з Росії, де зараз повно штаму Delta», – підкреслив Поляк.

Нагадаємо, в Україні зафіксували два випадки коронавірусу типу «Дельта». Одного з пацієнтів виписали ще в кінці червня.

Як відомо, наразі у багатьох країнах світу інтенсивно поширюється більш заразний штам Covid-19 «дельта». Його вперше виявили в Індії. Однак щоб уникнути назви штамів за географічною ознакою, в ВООЗ ввели їх позначення за літерами грецького алфавіту.

Як повідомлялося, у Великій Британії вже понад 90% нових заражень коронавірусом – це зараження «дельтою». У Франції в свою чергу висловлювали побоювання у зв'язку з тим, що поширення штаму «дельта» загрожує четвертою хвилею епідемії в країні. У Нідерландах через штам «дельта» відзначають стрімке зростання рівня захворювання на Covid-19. З цієї причини в країні вводять нові обмеження.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що пандемія Covid-19 далека до завершення – SARS-CoV-2 поширюється швидше за вакцину.