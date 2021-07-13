МОЗ розповіло, як харчуватися вагітним у спеку

У відомстві рекомендують їсти легкі свіжоприготовані страви

Центр громадського здоров'я розповів, якого раціону слід дотримуватися вагітним під час сильної спеки.

Як ідеться у повідомленні пресслужби Центру, протягом вагітності здорове та збалансоване харчування матері допомагає дитині розвиватися і рости. Тож вагітній жінці стежити за здоровим раціоном у спекотний період потрібно наступним чином:

Пити рідину регулярно упродовж дня (наприклад, вода, чай). Це допоможе запобігти зневодненню, оскільки вашому організму потрібно більше рідини, ніж зазвичай, особливо у спекотну погоду. Слід завжди брати прохолодну пляшку з водою, коли йдете на прогулянку.

Використовувати у щоденному раціоні різноманітні продукти, зокрема, велику кількість фруктів та овочів. Слід їсти легкі свіжоприготовані страви.

Обмежити вживання кофеїну, повністю уникати алкоголю. Навіть у невеликій кількості алкоголь потрапить у кров малюка й може вплинути на розвиток дитини.

Уникати вживання м’якого морозива з яток вуличної торгівлі та місць швидкого харчування, оскільки воно може містити небезпечні бактерії (наприклад, сальмонелу). Також не варто виготовляти вдома морозиво або соуси з додаванням сирих яєць.

Крім того, краще не вживати у спекотну погоду під час вагітності такі продукти: м’які або непастеризовані сири (брі, камамбер і фета), паштети, рибу та інші морепродукти (устриці, мідії), страви з них (суші, роли), холодну, попередньо зварену курку, шинку та інші охолоджені, попередньо зварені м’ясні продукти, заздалегідь приготовлені бутерброди, салати та залишки продуктів від попередніх прийомів їжі.

У МОЗ також порадили мінімізувати споживання солі. Це допоможе швидше виводити воду з організму та дозволить почуватися комфортніше. Крім того, потрібно споживати поживну та різноманітну їжу.

Раніше у МОЗ пояснили, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid. Вагітні жодного разу не брали участь в клінічних дослідженнях препаратів від коронавірусу. Втім, за останніми даними, Covid–вакцини, які не містять живого мікроорганізму, не проявляли негативного впливу на перебіг вагітності тварин під час дослідів над ними.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я звернулося до Верховної Ради із проханням ухвалити проєкт закону, що передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні.