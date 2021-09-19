В Україні за добу виявили 3983 нових випадків коронавірусу

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

Станом не ранок 19 вересня, в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 422, медпрацівників – 52. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1767 осіб;

летальних випадків – 46;

одужало – 546 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23176 осіб,

методом ІФА – 3982 особи,

експрес-тестами – 27526 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2348381 особа;

одужало – 2230852 особи;

летальних випадків – 54875;

проведено ПЛР-тестувань – 12471387.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 689, медпрацівників – 89. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1719 осіб, летальних випадків – 79, одужало – 1763 особи.