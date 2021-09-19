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    В Україні за добу виявили 3983 нових випадків коронавірусу

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    Минулої доби через коронавірус померли 46 українців - В Україні за добу виявили 3983 нових випадків коронавірусу

    Минулої доби через коронавірус померли 46 українців

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

    Станом не ранок 19 вересня, в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 422, медпрацівників – 52. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1767 осіб;
    • летальних випадків – 46;
    • одужало – 546 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 23176 осіб,
    • методом ІФА – 3982 особи,
    • експрес-тестами – 27526 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2348381 особа;
    • одужало – 2230852 особи;
    • летальних випадків – 54875;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12471387.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

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    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 689, медпрацівників – 89. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1719 осіб, летальних випадків – 79, одужало – 1763 особи.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    В Україні за добу виявили 3983 нових випадків коронавірусу