В Україні за добу виявили 3983 нових випадків коронавірусу
Минулої доби через коронавірус померли 46 українців
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області
Станом не ранок 19 вересня, в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 422, медпрацівників – 52. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1767 осіб;
- летальних випадків – 46;
- одужало – 546 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23176 осіб,
- методом ІФА – 3982 особи,
- експрес-тестами – 27526 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2348381 особа;
- одужало – 2230852 особи;
- летальних випадків – 54875;
- проведено ПЛР-тестувань – 12471387.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 689, медпрацівників – 89. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано – 1719 осіб, летальних випадків – 79, одужало – 1763 особи.