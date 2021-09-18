Відро на голову, прокладку на рот. Дюжина народних способів «зупинити інфекцію»

Як прості українці захищаються від коронавірусу

«25 присідань щоранку – і ніякий коронавірус не візьме!» – такий рецепт захисту від коронавірусу від Олександра Кабушки, фізкультурника із 40-річним стажем, залишається незмінним вже півтора року карантину.

Інші ж методи активної народної профілактики розвивалися та трансформувалися в міфи та легенди сучасної України. Про них сьогодні і піде мова.

З часником півтора року

«Почала я їсти часник у глибокому дитинстві – і як не боліла, так тілько завдяки йому», – каже Катерина Спичак із Миргородщини. Карантин у березні минулого року 72-річна жінка зустріла впевнено. Власні запаси розділила на три купки.

«Оце продаю, хороший часник – москаль. Оце – моя доля, місяців три продержуся, поки все пройде. А це (дрібненькі головки, але довго лежать) як затягнеться – продам за дві ціни», – міркує собі жінка.

А це Пирятин. Полтавщина. На кожній розкладці – москаль нового врожаю. 15 грн за купку (фото: glavcom.ua)

Що ж, давні греки називали саме часник панацеєю (тобто ліками від усіх хвороб). У XXI столітті в Україні нічого не змінилося. Після спілкування із сотнями земляків авторка цього матеріалу виявила, що вживання цієї рослини посідає перше місце серед методів профілактики коронавірусу.

Підтверджує думку й столичний сімейний лікар Людмила Людвиченко. «Зубки часнику в ніс щовечора на 20-30 хвилин – перевірений метод захисту. Так мотивує відмову від вакцинації одна із моїх пацієнток, – розповідає пані Людмила. – Хоча таке активне використання часнику дійсно може захистити – від близьких контактів (сміється)».

Людмила Людвиченко, сімейний лікар (фото: glavcom.ua)

Пакетуймось, бо ми того варті

Киянка Тамара Мудренко сидить в очікуванні автобуса на автостанції «Пирятин» на Полтавщині зі сміттєвим пакетом на голові… На вулиці червень 2020 року. Всім і так страшно. Але коли бачиш такі речі, стає страшніше. Все ж підходжу, знайомлюся. У жінки в засобі індивідуального захисту є вирізи для очей. Сфотографувати не дозволяє, сердиться. На сусідній лавці – значно молодша жінка, по телефону обговорює пані Тамару, сміється й видає сакраментальне: «От ідіотка, пакет на голову оділа, нєт щоб антисептиком під носом намазать – і ніякий вірус не страшний!»

Мастити під носом

І як би не було смішно, а цей метод – «під носом намазать» – займає третє місце в нашому рейтингу. Мастити під носом можна тим же часником меленим, можна апельсиновою ефірною олією, можна просто кремом – під носом і в носа, щоб мікроби не липли. Хоча 30-річна полтавка Лілія (прізвище просить не називати), призналася, що мастить щодня доньці в носі медом. Тут вже зворотня теорія – щоб мікроби липли! І далі не могли рухатися. І ходиш собі такий – повен ніс корони в меду…

Прокладка з прополісом

Медик Людмила Людвиченко згадує ще один випадок із ранньокарантинного: «Пацієнтка прийшла в надто об’ємній масці. Виявилося, для ефективнішого захисту в медичну маску вона підклеювала щоденну гігієнічну прокладку, на яку крапала настій прополісу!»

На Полтавщині навіть захист патріотичних кольорів (фото: glavcom.ua)

Куплю скипидар. Дорого

Українці в боротьбі з короною використовують ще більш неочікувані методи, ймовірно, аби здивувати вірус і тим самим перемогти. У Полтаві про це «Главкому» розповіла лікар-педіатр Ярослава Фисун.

«Полоскати горло скипидаром (розчинник лаків, фарб, жирів – авт.) як антисептиком – один із найбільш вражаючих методів профілактики коронавірусу, який зустріла в своїй практиці», – говорить Ярослава.

Ярослава Фисун, лікар-педіатр (фото: glavcom.ua)

Медик пригадує й інші цікаві випадки. «Наприклад, люди посипали слизові подрібненим препаратом цинку, щоб не проникав вірус. Пили проносне та сечогінне, щоб якщо вірус і потрапив в організм, то швидко вийшов. П’ять разів на день пирскалися засобами від комарів, бо ті нібито переносники вірусу», – згадує вона.

Їду після зустрічі з лікарем в полтавському тролейбусі, чую уривки розмови: «кажуть, китайських комарів цього року побільшало». Тож остання версія таки живе в народі.

У Ярослави Фисун на столі не побачила ні часнику, ні скипидару. Як захищаються самі лікарі? Називає: щеплення, антисептик, маска в людному місці. Нічого цікавого, одним словом. Їдемо далі.

Чудодійні пари

«Пари самогону, дітки, лічать від усіх болячок. Вірус вбирають на раз!» – впевнений дід Василь Нестерчук із с. Замостище на Пирятинщині. По дідові видно, що превентивні заходи проводить з початку карантину регулярно. Каже: «Це мужицький найвірніший метод». Та серед послідовників зустрічаємо й жінок. «Рекомендую дихати гарячою водкою, – каже продавчиня Віта (прізвище просить не називати), м. Гребінка. – У каструльку наливаєш грамів 100, на газ, нахиляєшся – добре і ротом, і носом дихаєш, поки можеш».

Ну то ясно, у кожного своя доза. Питання: чи й дітям влаштовують профілактику? Каже: старшому вже 17, то він залюбки, а молодшому 12 – раз у день тільки.

Перукарська профілактика

Серед «мужицьких методів» також гоління налисо. 32-річний ІТ-шник Євген Хоменко із Лубен на початку карантину зробив зачіску під нуль і тримався так аж до літа 2021-го, поки не отримав щеплення Pfizer. Чому? А щоб не дати вірусу шансів прикріпитися до волосся!

Частіше роздягайтеся!

Від методу «голих» та «проспиртованих» перейдемо до ще одного цікавого способу вберегтися – роздягатися в ліфті, а одяг замочувати в контейнері під квартирою на три дні! Про таке чули? Роздягалася родина переяславців Комаренків в тамбурі між квартирами. А одяг замочували біля входу. І так робили аж до вакцинації, яку пройшли одними з перших у своєму містечку. Щоб про них написали, радо погодилися: «Я – біолог, і розумію, що вірус літає в повітрі, – говорить Ігор. – Він (вірус) осідає на наш одяг, взуття. Тому всім рекомендуємо знімати все при вході, вдома відразу душ з простим милом або повна обробка спиртом».

«Американо-ізраїльські» методи

«Шукати вітаміни треба з цинком, весь Ізраїль так п’є і вся Америка!» –запевняє друзів та колег лубенка Наталія Продан. І хоч «за всю Одесу» сказати важко, та коло її знайомих точно закупилося цинком, вітаміном D, С, омега-3, а також прополісом, бджолиним пилком, коренем імбиру, корицею, лимонами, медом, алое та комплексними вітамінами.

Елітне харчування

Валентина Петрівна з Пирятина на 86-му році життя мусить випивати по літру гранатового соку в день та куштувати авокадо. А все тому, що її рідні, за словами бабусі, вирішили, що інакше їй епідемію не пережити. «У мене гемоглобін низький, є проблеми з травленням, тож донька турбується, купує корисне, хоч і не дуже смачне», – розповідає жінка.

Суперізоляція

Користь такої раптової дієти під великим сумнівом. Проте це ще квіточки на фоні методу, яким оберігає свою родину молодий бізнесмен Богдан з Полтави (прізвище просить не називати). Хлопець купив мамі та бабусі майже цілий хутір! Люди там жили у двох будинках, обидва і купив Богдан. І все це, щоб обмежити контакти зі світом. Жінки провели на хуторі майже рік, до лютого 2021. На масках точно зекономили.

Відро на голову

«Ходжу до крамниці у відрі на голову. У селі «оптеки» нема, маски ми не купуємо. Тамарка й так пуськає, хто в чому – хто тряпкою закрився, хто дужче боїться – бутилку пластикові з-під олії чи пластикове відро з-під майонезу», – такою фразою ошелешила у травні 2020 року жіночка, яка хотіла зайти в один з супермаркетів без маски й не розуміла, чому пакет для сміття за маску не зійде.

Не дивно, що імунізація проти коронавірусу рухається повільно: в українців своя профілактика на всі випадки життя.

Олена Гуленко, для «Главкома»