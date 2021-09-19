Пацієнти з розладами психіки отримають препарати через програму «Доступні ліки»

Лікарські засоби додадуть до переліку, вартість яких держава відшкодовує

Пацієнти з розладами психіки з 1 жовтня зможуть отримувати медпрепарати за програмою «Доступні ліки». Про це повідомила Національна служба здоров'я у Facebook..

Йдеться про такі захворювання, як епілепсія, шизофренія, ПТСР, депресія, афективні та невротичні розлади.

«Ці ліки пацієнти із розладами психіки та поведінки зможуть з 1 жовтня отримати безоплатно або з невеликою доплатою в будь-якій аптеці, яка працює за відповідним договором з Національною службою здоров'я. Вартість таких препаратів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України», – йдеться у повідомленні.

У НСЗУ нагадали, що для отримання препаратів за програмою «Доступні ліки» необхідний електронний рецепт. Пацієнтам з епілепсією, невротичними розладами його може виписати невролог або психіатр – в тому числі і дитячі лікарі за цими спеціальностями. Водночас електронний рецепт для пацієнтів із психічними розладами виписуватиме виключно психіатр, у тому числі дитячий.

Сімейні лікарі електронні рецепти за напрямами «Розлади психіки та поведінки» та «Хвороби нервової системи» не виписують, наголошує НСЗУ.

Щоб мати змогу користуватись програмою «Доступні ліки», особам із розладами психіки та поведінки потрібно відвідати свого лікаря – невролога чи психіатра, аби він створив індивідуальний план лікування і вніс пацієнта в електронну систему охорони здоров’я.

Щоб потрапити на первинну консультацію до невролога для встановлення діагнозу та складання індивідуального плану лікування безоплатно, потрібно електронне направлення, яке може виписати сімейний лікар. Для звернення до психіатра електронне направлення не потрібно.

«В індивідуальному плані невролог або психіатр фіксує встановлений діагноз та призначення відповідних ліків. Надалі на основі індивідуального плану лікування буде формуватися електронний рецепт. З електронним рецептом пацієнт обирає будь-яку аптеку, в будь-якому регіоні країни, яка має договір з НСЗУ за таким напрямком реімбурсації», – пояснили в НСЗУ.

Програмою «Доступні ліки» користуються понад три мільйони пацієнтів. Від початку року НСЗУ відшкодувала аптекам майже 592 млн грн.

Нагадаємо, українці щорічно витрачають в аптеках близько 39 млрд гривень. Таку цифру озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також нещодавно стало відомо, що в українських аптеках невдовзі з’явиться препарат «Ремдесивір», що успішно використовується при лікуванні коронавірусної інфекції.

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