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    Часник, скипидар і... жіночі прокладки. Найдивніші способи, якими українці рятуються від коронавірусу

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    Українці рятуються від ковіду і часником, і більш оригінальними методами - Часник, скипидар і... жіночі прокладки. Найдивніші способи, якими українці рятуються від коронавірусу
    Українці рятуються від ковіду і часником, і більш оригінальними методами
    Фото з відкритих джерел

    «Главком» збирав «антиковідні» народні рецепти на Полтавщині

    Українці активно практикують так звані «народні методи» протидії коронавірусу. Серед них як банальна фізична активність, вживання часнику і вітамінів, так і доволі незвичні ритуали. Як рятуються від Covid-19 на Полтавщині, дізнавався «Главком».

    Так, у глибинці, де немає аптек, люди ходили до місцевої крамнички, одягнувши відро на голову.

    32-річний ІТ-шник Євген Хоменко із Лубен на початку карантину зробив зачіску під нуль і тримався так аж до літа 2021-го, поки не отримав щеплення Pfizer. Усе для того, щоб не дати вірусу шансів прикріпитися до волосся.

    Полтавська лікарка-педіатр Ярослава Фисун розповіла, що їй траплялися люди, котрі полоскали горло скипидаром, щоб не підхопити «корону».

    «Полоскати горло скипидаром (розчинник лаків, фарб, жирів – авт.) як антисептиком – один із найбільш вражаючих методів профілактики коронавірусу, який зустріла в своїй практиці», – говорить Ярослава.

    Медик Людмила Людвиченко згадує ще один випадок із ранньокарантинного: «Пацієнтка прийшла в надто об’ємній масці. Виявилося, для ефективнішого захисту в медичну маску вона підклеювала щоденну гігієнічну прокладку, на яку крапала настій прополісу!».

    Не дивно, що імунізація проти коронавірусу рухається повільно: в українців своя профілактика на всі випадки життя.

    Раніше міжнародна команда дослідників і медиків з 20 лікарень по всьому світу змогла створити модель штучного інтелекту (ІІ), здатну передбачати результат Covid-19 у пацієнта – включно з необхідним обсягом кисню при ШВЛ і смерть.

    Також стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

    Читайте також: Відро на голову, прокладку на рот. Дюжина народних способів «зупинити інфекцію»

    Теги: смерть українці модель хвороби щеплення
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    Часник, скипидар і... жіночі прокладки. Найдивніші способи, якими українці рятуються від коронавірусу