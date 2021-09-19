Часник, скипидар і... жіночі прокладки. Найдивніші способи, якими українці рятуються від коронавірусу

Українці рятуються від ковіду і часником, і більш оригінальними методами

«Главком» збирав «антиковідні» народні рецепти на Полтавщині

Українці активно практикують так звані «народні методи» протидії коронавірусу. Серед них як банальна фізична активність, вживання часнику і вітамінів, так і доволі незвичні ритуали. Як рятуються від Covid-19 на Полтавщині, дізнавався «Главком».

Так, у глибинці, де немає аптек, люди ходили до місцевої крамнички, одягнувши відро на голову.

32-річний ІТ-шник Євген Хоменко із Лубен на початку карантину зробив зачіску під нуль і тримався так аж до літа 2021-го, поки не отримав щеплення Pfizer. Усе для того, щоб не дати вірусу шансів прикріпитися до волосся.

Полтавська лікарка-педіатр Ярослава Фисун розповіла, що їй траплялися люди, котрі полоскали горло скипидаром, щоб не підхопити «корону».

«Полоскати горло скипидаром (розчинник лаків, фарб, жирів – авт.) як антисептиком – один із найбільш вражаючих методів профілактики коронавірусу, який зустріла в своїй практиці», – говорить Ярослава.

Медик Людмила Людвиченко згадує ще один випадок із ранньокарантинного: «Пацієнтка прийшла в надто об’ємній масці. Виявилося, для ефективнішого захисту в медичну маску вона підклеювала щоденну гігієнічну прокладку, на яку крапала настій прополісу!».

Не дивно, що імунізація проти коронавірусу рухається повільно: в українців своя профілактика на всі випадки життя.

Раніше міжнародна команда дослідників і медиків з 20 лікарень по всьому світу змогла створити модель штучного інтелекту (ІІ), здатну передбачати результат Covid-19 у пацієнта – включно з необхідним обсягом кисню при ШВЛ і смерть.

Також стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.