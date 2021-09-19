Часник, скипидар і... жіночі прокладки. Найдивніші способи, якими українці рятуються від коронавірусу
«Главком» збирав «антиковідні» народні рецепти на Полтавщині
Українці активно практикують так звані «народні методи» протидії коронавірусу. Серед них як банальна фізична активність, вживання часнику і вітамінів, так і доволі незвичні ритуали. Як рятуються від Covid-19 на Полтавщині, дізнавався «Главком».
Так, у глибинці, де немає аптек, люди ходили до місцевої крамнички, одягнувши відро на голову.
32-річний ІТ-шник Євген Хоменко із Лубен на початку карантину зробив зачіску під нуль і тримався так аж до літа 2021-го, поки не отримав щеплення Pfizer. Усе для того, щоб не дати вірусу шансів прикріпитися до волосся.
Полтавська лікарка-педіатр Ярослава Фисун розповіла, що їй траплялися люди, котрі полоскали горло скипидаром, щоб не підхопити «корону».
«Полоскати горло скипидаром (розчинник лаків, фарб, жирів – авт.) як антисептиком – один із найбільш вражаючих методів профілактики коронавірусу, який зустріла в своїй практиці», – говорить Ярослава.
Медик Людмила Людвиченко згадує ще один випадок із ранньокарантинного: «Пацієнтка прийшла в надто об’ємній масці. Виявилося, для ефективнішого захисту в медичну маску вона підклеювала щоденну гігієнічну прокладку, на яку крапала настій прополісу!».
Не дивно, що імунізація проти коронавірусу рухається повільно: в українців своя профілактика на всі випадки життя.
Раніше міжнародна команда дослідників і медиків з 20 лікарень по всьому світу змогла створити модель штучного інтелекту (ІІ), здатну передбачати результат Covid-19 у пацієнта – включно з необхідним обсягом кисню при ШВЛ і смерть.
Також стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.