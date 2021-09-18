В Україні за добу виявили понад 6000 нових випадків коронавірусу
Минулої доби через коронавірус померли 79 українців
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області
Станом не ранок 18 вересня, в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 689, медпрацівників – 89. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1719 осіб;
- летальних випадків – 79;
- одужало – 1763 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 35713 осіб,
- методом ІФА – 9235 осіб,
- експрес-тестами – 27526 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2344398 осіб;
- одужало – 2230306 осіб;
- летальних випадків – 54829;
- проведено ПЛР-тестувань – 12448211.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.
Нагадаємо, за минулу добу, в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105).
Також за минулу добу госпіталізовано 1568 осіб, летальних випадків – 99, одужало – 1914 осіб. За добу протестовано методом ПЛР – 35 тис. осіб, методом ІФА – понад 8 тис. осіб, експрес-тестами – майже 32 тис. осіб.