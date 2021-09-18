В Україні за добу виявили понад 6000 нових випадків коронавірусу

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

Станом не ранок 18 вересня, в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 689, медпрацівників – 89. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1719 осіб;

летальних випадків – 79;

одужало – 1763 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 35713 осіб,

методом ІФА – 9235 осіб,

експрес-тестами – 27526 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2344398 осіб;

одужало – 2230306 осіб;

летальних випадків – 54829;

проведено ПЛР-тестувань – 12448211.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Нагадаємо, за минулу добу, в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105).

Також за минулу добу госпіталізовано 1568 осіб, летальних випадків – 99, одужало – 1914 осіб. За добу протестовано методом ПЛР – 35 тис. осіб, методом ІФА – понад 8 тис. осіб, експрес-тестами – майже 32 тис. осіб.