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    В Україні за добу виявили понад 6000 нових випадків коронавірусу

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    Минулої доби через коронавірус померли 79 українців - В Україні за добу виявили понад 6000 нових випадків коронавірусу

    Минулої доби через коронавірус померли 79 українців

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

    Станом не ранок 18 вересня, в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 689, медпрацівників – 89. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1719 осіб;
    • летальних випадків – 79;
    • одужало – 1763 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 35713 осіб,
    • методом ІФА – 9235 осіб,
    • експрес-тестами – 27526 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2344398 осіб;
    • одужало – 2230306 осіб;
    • летальних випадків – 54829;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12448211.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу, в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105).

    Також за минулу добу госпіталізовано 1568 осіб, летальних випадків – 99, одужало – 1914 осіб. За добу протестовано методом ПЛР – 35 тис. осіб, методом ІФА – понад 8 тис. осіб, експрес-тестами – майже 32 тис. осіб.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    В Україні за добу виявили понад 6000 нових випадків коронавірусу