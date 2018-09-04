В Україні за вісім місяців зафіксовано 77 випадків ботулізму



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Переважна кількість осіб, які захворіли на ботулізм вживали рибну продукцію, виготовлену в побуті або невідомого походження

В Україні з початку 2018 року зареєстровано 77 випадків ботулізму, внаслідок яких захворіли 86 людей, семеро із них померли.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України.

«Переважна кількість осіб, які захворіли на ботулізм (53 людини) вживали рибну продукцію, виготовлену в побуті або невідомого походження. Інші випадки захворювання на ботулізм були пов’язані з вживанням м’ясних консервів та інших виробів з м’яса (21 постраждалий), овочів та грибів консервованих, вживання невідомого продукту зареєстровано у 3-х пацієнтів», - зазначили у відомстві.

Епідеміологи підкреслюють, що переважна кількість харчової продукції, що спричинила отруєння, була виготовлена в домашніх умовах.

У Центрі громадського здоров’я також акцентували, що Україна забезпечена високоякісними антитоксинами канадського виробництва, які життєво необхідні для термінового лікування ботулізму.

Ботулізм – це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) за неправильних умов зберігання чи транспортування продуктів харчування.

Нагадаємо, 15 серпня був зафіксований сьомий летальний випадок від ботулізму.

Також на Харківщині поліція розпочала розслідування факту загибелі чоловіка від ботулізм.

Раніше у Харкові було встановлено два випадки захворювання людей з підозрою на ботулізм. 14 серпня до реанімації було госпіталізовано членів однієї родини. 42-річний харків’янин помер у лікарні, його 49-річна дружина знаходиться у стабільному тяжкому стані під наглядом медиків.