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    Здоров'я

    Землю накриє потужна та затяжна магнітна буря

    Землю накриє потужна триденна магнітна буря - Землю накриє потужна та затяжна магнітна буря
    Землю накриє потужна триденна магнітна буря
    фото з відкритих джерел

    Найпотужніша магнітна буря першого місяця літа, 15 червня накриє Землю

    15 червня Землю накриє триденна магнітна буря: це буде друга магнітна буря цього літа.

    Вона триватиме три дні поспіль, з 15 по 17 червня включно. Пік цієї магнітної бурі припаде на 16 червня.

    Магнітна буря 15-17 червня 2022 року може мати негативні наслідки для здоров'я та самопочуття, оскільки це найпотужніші геомагнітні коливання у цьому місяці.

    У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі стрибки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

    Кому небезпечні магнітні бурі

    Від магнітних бур страждають метеозалежні люди, літні, гіпотоніки, гіпертоніки, а також ті, хто має хронічні недуги, в першу чергу серцево-судинні.

    У небезпечні дні може порушуватися серцевий ритм, скакати тиск, нагадують про себе старі травми.

    Медики кажуть, що в дні магнітних бур може розболітися голова навіть у людей, які вважають себе повністю здоровими. Виникає безпричинна втома, дратівливість, апатія, проблеми зі сном.

    Як захиститися від впливу геомагнітних коливань

    Лікарі радять людям з хронічними хворобами тримати необхідні ліки поруч. При потребі можна проконсультуватися з лікарем.

    Ряд універсальних рекомендацій:

    • уникайте стресів, сильних фізичних і емоційних навантажень,
    • перенесіть вирішення складних завдань і питань на інші дні,
    • спіть повноцінно, 7-8 годин,
    • відмовтеся від алкоголю, куріння,
    • пийте поменше кави, енергетиків, міцного чаю,
    • гуляйте на свіжому повітрі,
    • харчуйтеся повноцінно, уникаючи важкої їжі, фастфуду.
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    Теги: здоров'я свята Україна ліки
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    Землю накриє потужна та затяжна магнітна буря