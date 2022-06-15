Землю накриє потужна та затяжна магнітна буря

Найпотужніша магнітна буря першого місяця літа, 15 червня накриє Землю

15 червня Землю накриє триденна магнітна буря: це буде друга магнітна буря цього літа.

Вона триватиме три дні поспіль, з 15 по 17 червня включно. Пік цієї магнітної бурі припаде на 16 червня.

Магнітна буря 15-17 червня 2022 року може мати негативні наслідки для здоров'я та самопочуття, оскільки це найпотужніші геомагнітні коливання у цьому місяці.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі стрибки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

Кому небезпечні магнітні бурі

Від магнітних бур страждають метеозалежні люди, літні, гіпотоніки, гіпертоніки, а також ті, хто має хронічні недуги, в першу чергу серцево-судинні.

У небезпечні дні може порушуватися серцевий ритм, скакати тиск, нагадують про себе старі травми.

Медики кажуть, що в дні магнітних бур може розболітися голова навіть у людей, які вважають себе повністю здоровими. Виникає безпричинна втома, дратівливість, апатія, проблеми зі сном.

Як захиститися від впливу геомагнітних коливань

Лікарі радять людям з хронічними хворобами тримати необхідні ліки поруч. При потребі можна проконсультуватися з лікарем.

Ряд універсальних рекомендацій: