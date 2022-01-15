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    Шампанське та прогулянки: експерти розкрили секрети міцного сну Єлизавети II

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    Британська королева Єлизавета ІІ має кілька секретів гарного сну - Шампанське та прогулянки: експерти розкрили секрети міцного сну Єлизавети II
    Британська королева Єлизавета ІІ має кілька секретів гарного сну
    фото з відкритих джерел

    Для гарного сну Єлизавета II пила шампанське і спала окремо від чоловіка

    Експерти з компанії Eachnight.com розкрили секрети гарного сну, які використовуються британською королевою Єлизаветою II. Про це повідомляє видання The Sun.

    Щоб добре висипатися за ніч, Єлизавета II випиває перед сном невеликий бокал ігристого, віддаючи перевагу маркам Bollinger, Krug та Lanson.

    Незважаючи на те, що вчені не рекомендують вживання алкоголю з метою покращення якості сну, шампанське в дуже невеликих кількостях допомагає організму розслабитися.

    Потім королева трохи читає у ліжку та об 11 годині вечора засинає. Королева спить вісім з половиною годин і встає вранці о 7:30.

    Коли чоловік Єлизавети II принц Філіп жив, він і королева спали в окремих спальнях. На думку фахівців, це допомагало їм виспатися, оскільки хропіння та рухи іншої людини заважають заснути по-справжньому глибоко.

    Крім цього, королева має звичку засинати і прокидатися в один час, а також здійснює щоденні прогулянки, які сприяють спокійному нічному сну.

    Раніше повідомлялося, що новозеландський експерт зі сну дала поради, що допомагають краще виспатися. За словами експерта, перед сном краще уникати їжі та не вживати напої, які містять алкоголь чи кофеїн.

    До слова, британська королева Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань.

    Теги: здоров'я Королева Єлизавета II алкоголь
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    Шампанське та прогулянки: експерти розкрили секрети міцного сну Єлизавети II