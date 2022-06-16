Медики назвали незвичайні симптоми раку

Симптоми раку, які проявляються на обличчі, часто ігноруються

Набряклість та почервоніння на обличчі можуть бути симптомами раку

Виникнення припухлостей і почервонінь на обличчі може стати сигналом про онкологічне захворювання, що розвивається. Про незвичайні симптоми раку повідомляє Express із посиланням на експертів.

«Пояснюється це таким чином: дрібноклітинні пухлини легень зазвичай блокують кровоносні судини в грудній клітці, перешкоджаючи вільному відтоку крові від шкіри голови та обличчя», – зазначили в організації «Дім підтримки хворих на рак Рейнольдса».

За даними експертів, зміни на лиці можуть виникати і за інших видів раку. Симптомами також можуть бути діарея, жар або задишка.

Раніше вчені з Каліфорнійського університету Сан-Дієго (США) створили спосіб визначення раку підшлункової залози з високою точністю. Платформенна технологія під назвою «ді-електрофорез високої провідності» дозволяє виявити рак першої стадії у 95 відсотках випадків. Фахівці вже провели клінічні випробування на 139 хворих на рак першої та другої стадії.

Нагадаємо, в Україні прогнозується зростання онкологічних хвороб, виявлених на пізніх стадіях через те, що українці стали рідше відвідувати лікарів з профілактичною метою. Причиною тому стало повномасштабне вторгнення Росії.