Вчені виявили несподіваний симптом ранньої стадії хвороби Альцгеймера

Люди з діагностованою хворобою Альцгеймера при опитуванні часто зізнавалися, що відчували незрозуміле занепокоєння

Незрозумілий неспокій у людей старше 60 років може вказувати на ранню стадію хвороби Альцгеймера. Так вважає доктор Емер Максуіні, пише Daily Express.

«Занепокоєння без видимої причини разом з ранніми симптомами втрати короткочасної пам'яті має насторожити, так як ці симптоми вказують на ранню стадію деменції»,– сказав він.

За словами фахівця, хворобливе занепокоєння не схоже на «стривоженість». При цьому воно може проявлятися задовго до перших очевидних симптомів.

«Люди з діагностованою хворобою Альцгеймера при опитуванні часто зізнавалися, що відчували незрозуміле занепокоєння і фіксували перші випадки втрати короткочасної пам'яті за 18 місяців або навіть за два роки до явних проблем», – зауважив Максуіні.

Нагадаємо, вчені виявили, що Covid-19 може сприяти змінам в мозку літніх людей, аналогічних тим, що спостерігається в разі хвороби Альцгеймера – невиліковної форми деменції, що призводить до смерті.

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