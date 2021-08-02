  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Учені виявили, що Covid-19 може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Коронавірусна інфекція може призводити до недоумства і інших неврологічних ознак - Учені виявили, що Covid-19 може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера
    Коронавірусна інфекція може призводити до недоумства і інших неврологічних ознак
    Фото з відкритих джерел

    Побоювання у авторів дослідження викликають тривалі проблеми в роботі головного мозку тих, хто переніс Covid-19

    Вчені виявили, що Covid-19 може сприяти змінам в мозку літніх людей, аналогічних тим, що спостерігається в разі хвороби Альцгеймера – невиліковної форми деменції, що призводить до смерті. Про це йдеться в пресрелізі на MedicalXpress.

    Результати дослідження, про які повідомляється, можуть вказувати на підвищений ризик нейродегенеративного захворювання у тих, хто перехворів коронавірусною інфекцією незалежно від тяжкості захворювання.

    Фахівці проаналізували стан літніх людей в Аргентині і виявили зміни пам'яті і мислення, пов'язані з хворобою Альцгеймера, протягом як мінімум шести місяців після захворювання на коронавірус.

    Інші дослідники виявили білки, пов'язані з деменцією, в крові жителів Нью-Йорка, у яких Covid-19 на ранній стадії викликав неврологічні симптоми.

    У період від трьох до шести місяців після зараження коронавірусом близько 20 відсотків людей похилого віку з 300 досліджених осіб мали проблеми з короткочасною пам'яттю. У 34 відсотків були більш серйозні порушення, включаючи проблеми з пошуком слів і труднощі з довготривалою пам'яттю.

    У тих, хто піддавався найбільшому ризику, спостерігалися проблеми з нюхом. Нюхова область мозку безпосередньо пов'язана з областями, критично важливими для пам'яті, а втрата здатності відчувати запахи іноді є ранньою ознакою дегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера або Паркінсона.

    Інша група вчених протестувала більше 300 літніх людей, госпіталізованих через Covid-19. Близько половини з них мали неврологічні симптоми, такі як сплутаність свідомості. Фахівці виявили стрибок рівня білків в їх крові, що пов'язано із запаленням нервової системи, пошкодженням клітин головного мозку, характерних для хвороби Альцгеймера.

    Нагадаємо, учені з’ясували, чому деякі люди не хворіють на коронавірус або переносять хворобу в безсимптомній формі. Виявляється, в цьому винен ген HLA-DRB1 * 04: 01, який був виявлений у більшості пацієнтів, які перехворіли безсимптомно.

    До слова, українські вчені розвіяли міф про штучне походження коронавірусу.

    Як повідомлялося, Ляшко назвав чотири із 12 тисяч мутацій коронавірусу, які викликають настороженість.

    Теги: хвороби коронавірус Хвороба Альцгеймера
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Учені виявили, що Covid-19 може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера