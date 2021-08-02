Учені виявили, що Covid-19 може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера

Коронавірусна інфекція може призводити до недоумства і інших неврологічних ознак

Побоювання у авторів дослідження викликають тривалі проблеми в роботі головного мозку тих, хто переніс Covid-19

Вчені виявили, що Covid-19 може сприяти змінам в мозку літніх людей, аналогічних тим, що спостерігається в разі хвороби Альцгеймера – невиліковної форми деменції, що призводить до смерті. Про це йдеться в пресрелізі на MedicalXpress.

Результати дослідження, про які повідомляється, можуть вказувати на підвищений ризик нейродегенеративного захворювання у тих, хто перехворів коронавірусною інфекцією незалежно від тяжкості захворювання.

Фахівці проаналізували стан літніх людей в Аргентині і виявили зміни пам'яті і мислення, пов'язані з хворобою Альцгеймера, протягом як мінімум шести місяців після захворювання на коронавірус.

Інші дослідники виявили білки, пов'язані з деменцією, в крові жителів Нью-Йорка, у яких Covid-19 на ранній стадії викликав неврологічні симптоми.

У період від трьох до шести місяців після зараження коронавірусом близько 20 відсотків людей похилого віку з 300 досліджених осіб мали проблеми з короткочасною пам'яттю. У 34 відсотків були більш серйозні порушення, включаючи проблеми з пошуком слів і труднощі з довготривалою пам'яттю.

У тих, хто піддавався найбільшому ризику, спостерігалися проблеми з нюхом. Нюхова область мозку безпосередньо пов'язана з областями, критично важливими для пам'яті, а втрата здатності відчувати запахи іноді є ранньою ознакою дегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера або Паркінсона.

Інша група вчених протестувала більше 300 літніх людей, госпіталізованих через Covid-19. Близько половини з них мали неврологічні симптоми, такі як сплутаність свідомості. Фахівці виявили стрибок рівня білків в їх крові, що пов'язано із запаленням нервової системи, пошкодженням клітин головного мозку, характерних для хвороби Альцгеймера.

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