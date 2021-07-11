Як жити довше: цікаві поради від лікарів

Позитив, якісна їжа та фізична активність – секрет здоров’я простий

Американські лікарі поділилися секретами, як зробити життя здоровим, радісним та довгим. Для цього треба займатися фізичними вправами, вживати корисну їжу та бути оптимістом.

Експерти порадили, як триматися тонусі, пише Еatthis.com.

Заведіть собаку. «Домашня тварина – це цілодобова форма терапії, яка для мене є особистим знижувачем стресу», – розповідає доктор медичних наук Кармен Ехолс.

Кіт – теж підійде. Але собака – це ще й постійні прогулянки на свіжому повітрі.

Медитуйте та займайтеся спортом. «Розтяжка або йога дають гнучкість, яка вважлива з віком. До того ж, важливо, підтримувати свій мозок молодим, приймаючи нові виклики: подорожі, вивчення нових сфер, прослуховування музики та інше», – каже Дін К. Мітчелл, доктор медичних наук, доцент клінічного факультету остеопатичної медицини.

Фізичні вправи також дуже важливі. І не забувайте про харчування. «Головний предмет на тарілці – рослинні страви, їжте багато натуральної їжі: горіхи, насіння, фрукти», – підкреслює лікар Натан Рок.

Робіть масаж ніг. «Масажна терапія – це чудовий спосіб покращити м’язові спазми та допомогти розслабитися. Не кажучи вже про зняття стресу», – говорить доктор Аллен Конрад.

Намагайтеся нормально спати. Більшості дорослих людей потрібно спати від 7 до 9 годин на добу.

Перевірте свою сечу. Пийте щодня достатньо води і слідкувати, щоб сеча була прозорою, а не темно-жовтою.

Додайте в раціон овочі та фрукти та знайте про небезпеки збільшення ваги. «Існує стільки захворювань, які виникають із збільшенням маси тіла, тому підтримка здорової ваги має вирішальне значення для довголіття»,– пояснює директор Йорквільської клініки спортивної медицини Тану Джей.

Надмірна вага також навантажує суглоби, спричиняючи такі проблеми, як артрит.

Приймайте гарячий і холодний душ. Цей процес зміцнює лімфатичну систему, знімає запалення та викликає рух застійних рідин по організму.

Використовуйте сонцезахисний крем. Пошкодження шкіри сонячними променями – накопичувальне, тому важливо носити захист від сонця щодня, незважаючи на те, холодно та хмарно, чи тепло та сонячно.

Перевірте слух. Проблеми зі слухом можуть призвести до інших серйозних наслідків для фізичного та психічного здоров’я, таких як проблеми з рівновагою, деменція, депресія та хвороба Альцгеймера.

Любіть життя.

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