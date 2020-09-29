Як зберегти нирки здоровими: поради експертів



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Небезпеку ниркової недостатності не слід недооцінювати: вона необоротна

Здоров'я нирок - це здоров'я всього організму, тому потрібно знати про несприятливі фактори, що впливають на стан цього важливого органу. У вівторок, 29 вересня, о 13:20 вийде новий випуск ток-шоу «Добре здоров'я на Інтері» про нефрит. Згідно з даними Національного реєстру хворих на хронічні хвороби нирок, 490 тисяч осіб в Україні страждають від цієї недуги, з них 35 тисяч перебувають на порозі важкої стадії ниркової недостатності. У студії програми ведучий Олександр Лук'яненко і експерти ток-шоу розкажуть, як вчасно помітити, що ваші нирки дали збій, і не довести себе до гемодіалізу.

Нефрит (від давньогрецького νεφρός - нирка) - це запалення нирок. Залежно від тривалості проявів він буває гострим і хронічним. Нефрит можуть спровокувати інфекції, прийом сильнодіючих препаратів і порушення імунних механізмів. Як наслідок - розвивається запалення і набряк в тканинах нирок, що заважає органу виконувати свою функцію. Щоб розібратися, чому виникає нефрит, які його симптоми і як зберегти нирки здоровими, в студію програми прийде композитор, соліст групи «Авіатор» Дмитро Тодорюк. Співак багато гастролює, часто ходить в походи, їздить на риболовлю і розуміє, що такий активний ритм життя вимагає уважного ставлення до свого здоров'я. Як вчасно визначити проблему? За яких симптомів треба негайно йти до лікаря-нефролога?

«З яскравою клінікою протікають тільки запальні хвороби нирок, які найчастіше виникають після простудних захворювань і переохолоджень, - розповідає уролог Сайдан Халілов. - Тоді з'являються гострі або ниючі болі в поперековому відділі хребта і внизу живота, лихоманка, нудота. Але складність в тому, що більшість ниркових хвороб протікають приховано, не заявляють про себе до пори до часу. У цьому випадку людина часто не розуміє, що у неї проблеми саме з нирками. І втрачає дорогоцінний час. Вчасно здані аналізи дозволяють не пропустити уповільнені захворювання. Необхідно робити загальний аналіз крові і сечі раз в 6-7 місяців, раз на рік дізнаватися кількість креатиніну в крові і робити УЗД нирок».

Ще одна гостя програми - Юлія Деренівська - проходить УЗД нирок кілька разів на рік, так як вже заробила хронічний пієлонефрит. З чим пов'язане виникнення хвороби? Як вона лікується? Як змінюється спосіб життя при такому діагнозі? Інша героїня ток-шоу - Марина Зеленюк - захворіла на гломерулонефрит після комариного укусу. Багато років дівчині довелося жити на гемодіалізі, поки їй не зробили операцію з пересадки донорської нирки. Марина прийшла в студію програми, щоб поділитися своїм досвідом.

Що таке ниркова недостатність? Якою має бути дієта при захворюванні нирок? Хто частіше за інших хворіє нефритом? І головне - як зберегти нирки здоровими? Розібратися у всіх питаннях, пов'язаних з нефритом, допоможуть експерти «Доброго здоров'я на Інтері»: уролог Сайдан Халілов, терапевт Наталія Гордієнко і дієтолог Борис Скачко.

«Осінь - час вірусних захворювань, - зазначає терапевт Наталя Гордієнко. - Після перенесених застуд не лінуйтеся обстежитися: зробити аналізи сечі і крові. Це дуже просто, але ж всім ніколи! В результаті ми пропускаємо легкі ниркові пошкодження, які з часом можуть перейти в хронічні. Небезпеку ниркової недостатності неможна недооцінювати: вона необоротна. Пацієнтам з таким діагнозом довічно призначають процедуру гемодіалізу - 3-4 рази в тиждень, по чотири години кожну. Тільки так можна продовжити їхнє життя».

Також на цьому тижні глядачі побачать і інші випуски «Доброго здоров'я на Інтері».

У середу, 30 вересня, о 13:20 на «Інтері» - програма про заїкання.

Заїкання - серйозна проблема в дитячому віці, яка ускладнює навчання і часто викликає глузування однолітків. Але для дорослих вона може стати набагато серйознішою. Чому заїкання з'являється у дітей? Що робити, якщо ви виявили порушення мови? Які методи лікування найбільш ефективні? Як позбутися від заїкання і як в цьому допомагає спів, розповіли експерти ток-шоу: невропатолог Тетяна Майкова, психотерапевт Олена Рихальська, логопед-дефектолог Дарина Дем'яненко. Зірковий гість програми - співак EL Kравчук.

У четвер, 1 жовтня, о 13:20 на «Інтері» вийде випуск ток-шоу про астму.

За даними ВООЗ, 235 мільйонів людей хворіють на астму, і їх кількість щороку збільшується. Це захворювання входить в десятку недуг, які призводять до інвалідності. Як виявити перші ознаки астми? Що її провокує? Чи можна запобігти розвитку бронхіальної астми? І які кошти допомагають астматикам жити повноцінним життям? Про це глядачі дізнаються в ток-шоу на телеканалі «Інтер». Експерти програми: пульмонолог Лідія Тараленко, алерголог Олена Мозирська, терапевт Тетяна Титова. Зірковий гість «Доброго здоров'я на Інтері» - телеведуча Жанна Тихонова.

У п'ятницю, 2 жовтня, о 13:20 на «Інтері» - випуск про профілактику раку легень.

Близько 2 мільйонів чоловік в світі щорічно чують цей діагноз, для більшої частини з них він стає вироком. Рак легенів - важке онкологічне захворювання, насилу піддається лікуванню на пізніх стадіях. Як вчасно визначити проблему? Які симптоми можуть свідчити про захворювання? Чому виникає рак легенів і як йому запобігти? Про це розкажуть онколог Андрій Саулов, пульмонолог Лідія Тараленко і терапевт Віра Золотарьова. Зірковий гість цього випуску - співак Гарік Кричевський.