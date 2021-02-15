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    Здоров'я

    МОЗ назвав хвороби, від яких найчастіше помирають українці

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    Найбільш поширеними формами неврологічних розладів є хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та інші деменції - МОЗ назвав хвороби, від яких найчастіше помирають українці
    Найбільш поширеними формами неврологічних розладів є хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та інші деменції
    Фото з відкритих джерел

    У ТОП-5 причин смерті та інвалідності українців потрапили неврологічні хвороби

    Про це свідчать висновки, отримані експертами міжнародного дослідження Глобального тягара хвороб, повідомляє у понеділок, 15 лютого, Центр громадського здоров'я МОЗ у Facebook.

    Лише у 2019 році неврологічні захворювання забрали життя 21 644 громадян України (3,1% від загальної кількості летальних випадків). При цьому в усьому світі у 2019 році неврологічні розлади викликали 2,22 мільйони смертей. У європейських країнах вони посіли третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань і викликали 19,5% від загальної кількості летальних випадків у 2017 році.

    В Україні вищезгаданий показник смертності підвищився за останні 29 років на 34% - в 1990 році було зафіксовано 14 214 летальних випадків, що склало 2,2% від загальної кількості.

    Найбільш поширеними формами неврологічних розладів, які викликають значну кількість смертей серед українців, є хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та інші деменції.

    У МОЗ наголошують, що зменшити тягар цих недуг можна, якщо уникати факторів ризику, до яких відносяться:

    • високий індекс маси тіла;
    • куріння;
    • високий рівень глюкози;
    • вживання алкоголю.

    Також зазначимо, в Україні залишається позитивною динаміка летальних випадків від коронавірусу. Але станом на сьогодні смертність від коронавірусу знизилася майже вдвічі в порівнянні зі значеннями на початку грудня 2020 року.

    До слова, колишня виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун розповідала про вікові зміни в мозку - деменцію. До неї більш схильні жінки, курці, люди із замалою та надмірною вагою, фізично і соціально неактивні. Додатковими факторами ризику є діабет, гіпертензія, генетична схильність та високий рівень холестерину, порушення дихання уві сні та перенесений інсульт.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Уляна Супрун українці хвороби Хвороба Альцгеймера хвороба Паркінсона інсульт
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