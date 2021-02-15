МОЗ назвав хвороби, від яких найчастіше помирають українці

Найбільш поширеними формами неврологічних розладів є хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та інші деменції

У ТОП-5 причин смерті та інвалідності українців потрапили неврологічні хвороби

Про це свідчать висновки, отримані експертами міжнародного дослідження Глобального тягара хвороб, повідомляє у понеділок, 15 лютого, Центр громадського здоров'я МОЗ у Facebook.

Лише у 2019 році неврологічні захворювання забрали життя 21 644 громадян України (3,1% від загальної кількості летальних випадків). При цьому в усьому світі у 2019 році неврологічні розлади викликали 2,22 мільйони смертей. У європейських країнах вони посіли третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань і викликали 19,5% від загальної кількості летальних випадків у 2017 році.

В Україні вищезгаданий показник смертності підвищився за останні 29 років на 34% - в 1990 році було зафіксовано 14 214 летальних випадків, що склало 2,2% від загальної кількості.

Найбільш поширеними формами неврологічних розладів, які викликають значну кількість смертей серед українців, є хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та інші деменції.

У МОЗ наголошують, що зменшити тягар цих недуг можна, якщо уникати факторів ризику, до яких відносяться:

високий індекс маси тіла;

куріння;

високий рівень глюкози;

вживання алкоголю.

Також зазначимо, в Україні залишається позитивною динаміка летальних випадків від коронавірусу. Але станом на сьогодні смертність від коронавірусу знизилася майже вдвічі в порівнянні зі значеннями на початку грудня 2020 року.

До слова, колишня виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун розповідала про вікові зміни в мозку - деменцію. До неї більш схильні жінки, курці, люди із замалою та надмірною вагою, фізично і соціально неактивні. Додатковими факторами ризику є діабет, гіпертензія, генетична схильність та високий рівень холестерину, порушення дихання уві сні та перенесений інсульт.

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