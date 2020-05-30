Науковці розкрили ймовірність настання найважчих наслідків коронавірусу



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Вчений підкреслив, що про другу хвилю говорити поки рано, новий сплеск може статися у другій половині осені, він буде пов’язаний з поширенням інших ГРВІ

Науковець вважає шкідливим носіння масок і рукавичок на вулицях

У половини виписаних з лікарень найважчих пацієнтів з коронавірусом зміни в легенях проходять через три тижні. Імовірність настання важких наслідків зараження розкрив головний пульмонолог МОЗ Росії Сергій Авдєєв.

«Через три тижні у 53 відсотків виписаних з лікарень взагалі немає ніяких змін, залишкових явищ в легенях. А в лікарні потрапляють найважчі. Виходить, навіть у половини з них немає найважчих наслідків», – сказав Авдєєв.

Він додав, що вважає шкідливим носіння масок і рукавичок на вулицях. У той же час Авдєєв зазначив, що такі обмежувальні заходи вводяться з метою звести до мінімуму поширення коронавірусу.

«Десь перегинають палицю, мені теж це не подобається, що на вулиці змушують носити маски та рукавички, але це не наші вигадки, не наші національні особливості, в будь-якому європейському місті зараз ходять в масках і рукавичках», – сказав він і додав, що засоби захисту мають сенс тільки під час близького контакту, «якщо ви будете обніматися, цілуватися».

Авдєєв висловив при цьому надію, що тепла погода знизить поширення вірусу. Він підкреслив, що про другу хвилю говорити поки рано, новий сплеск може статися у другій половині осені, він буде пов’язаний з поширенням інших ГРВІ.

Нагадаємо, станом на 6:00 30 травня у світі діагностували понад шість мільйонів заражень Covid-19. Наразі у світі у 213 країнах діагностовано 6 031 23 випадки захворювання на коронавірус, 2 659 270 пацієнтів вже одужали, 366 812 померли. Менш як 10 днів тому у світі було ще п’ять мільйонів хворих.

Коронавірус в Україні

Всього 23204

Хворіють 13197

Одужали 9311

Померли 696

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Як повідомлялося, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 204 особи. З них смертельних випадків – 696. Також одужали 9 311 особи.