Вчені встановили, що бустерна доза Pfizer ефективно захищає від штаму «Омікрон»

Люди, які отримали другу дозу 5 або 6 місяців тому, не мають захисту від штаму «Омікрон»

Ізраїльські дослідники встановили, що курс щеплення від коронавірусу трьома дозами вакцини Pfizer забезпечує значний ступінь захисту від нового штаму «Омікрон». Про це повідомляє агенція Reuters.

«Ці висновки дослідження подібні до представлених BioNTech і Pfizer на початку тижня про те, що бустерні щеплення можуть стати ключем до захисту від зараження нещодавно виявленим штамом коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

У рамках дослідження, здійсненого медичним центром «Шеба» та Центральною вірусологічною лабораторією міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, для порівняння взяли кров 20 осіб, які отримали дві дози вакцини 5-6 місяців тому, та ще 20, які зробили бустерну вакцинацію місяць тому.

«Люди, які отримали другу дозу 5 або 6 місяців тому, не мають захисту від штаму «Омікрон». Хоча вони мають певний захист від штаму «Дельта», – заявила директор відділення інфекційних захворювань у «Шеби» Гілі Регев-Йохай.

«Гарна новина полягає в тому, що з бустерною дозою захист збільшується приблизно у сто разів», – додала вона.

Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

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