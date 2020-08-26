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    У світі

    ВООЗ оголосила про повну перемогу над поліомієлітом в Африці

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    ВООЗ оголосила про повну перемогу над поліомієлітом в Африці - ВООЗ оголосила про повну перемогу над поліомієлітом в Африці
    ВООЗ оголосила про повну перемогу над поліомієлітом в Африці

    Представники комісії зробили спеціальну заяву

    Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус оголосив про повне викорінення поліомієліту на всій території Африки, перемога над захворюванням стала історичним успіхом в області суспільної охорони здоров'я.

    Про це повідомляє CNN.

    Він зазначив, що кінець дикого поліомієліту в Африці - великий день. Ніхто з нас не зміг би домогтися цього поодинці.

    Він додав, що з 1966 року, коли держави Африки вперше почали масово боротися із захворюванням, на континент було поставлено близько 9 млрд вакцин від поліомієліту, що і допомогло в кінцевому підсумку домогтися перемоги над ним.

    Представники комісії зробили спеціальну заяву і передали ВООЗ відповідний сертифікат.

    Поліомієліт - вірусне інфекційне захворювання, що проявляється у вигляді спиномозкового паралічу у дітей. Останній випадок захворювання був зафіксований в Африці в 2016 році, але керівництво ВООЗ прийняло рішення почекати чотири роки, щоб упевнитися у відсутності нових спалахів інфекції.

    Згідно з даними організації, боротьба із захворюванням, яка почалася в 1966 року, врятувала близько 180 тис. дитячих життів і запобігла параліч у 1,8 млн осіб.

    ВООЗ
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