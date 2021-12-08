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    Вченим вдалося сфотографувати «Омікрон»

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    У Гонконзькому університеті вперше зробили фотографію &laquo;Омікрон&raquo;-штаму коронавірусу - Вченим вдалося сфотографувати «Омікрон»
    У Гонконзькому університеті вперше зробили фотографію «Омікрон»-штаму коронавірусу
    Фото: Гонконзький університет

    Науковці побачили, який вигляд має новий штам коронавірусу

    Вченим із Університету Гонконгу вперше вдалося сфотографувати «Омікрон»-штам коронавірусу. Про це повідомляє сайт наукової установи.

    Дослідники зробили електронну мікрофотографію клітини (Vero E6) нирки мавпи, інфікованої «Омікроном». На ній вони побачили пошкодження з набряклими везикулами, що містять вірусні частки.

    При сильному збільшенні їм вдалося розглянути скупчення характерних сфероподібних об'єктів із шипами у вигляді корони з їхньої поверхні.

    Раніше в Лондонській школі гігієни та тропічної медицини при Лондонському університеті з'ясували, що згідно з математичною моделлю, побудованою міжнародною групою вчених, «Омікрон»-штам Covid-19 поширюється вдвічі швидше за «Дельта»-варіант.

    Отримані результати підтвердили ранню гіпотезу про швидку передачу вірусу від людини до людини. Проте досі незрозуміло, із чим саме пов'язана швидкість поширення: із підвищеною заразністю нового штаму коронавірусу або з його здатністю ухилятися від імунної відповіді.

    Нагадаємо, Єврокомісія повідомила, як у 2022 році планує боротися з пандемією.

    Як стало відомо, «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

    Також епідеміологиня розповіла, у чому найбільша небезпека «Омікрону».

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    Теги: наука вірус коронавірус
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    Вченим вдалося сфотографувати «Омікрон»