На Covid-19 у світі захворіли майже 25 мільйонів осіб
У світі зафіксовано майже 25 млн випадків коронавірусу
Укрінформ
За 29 серпня у світі виявили майже 13 тисяч нових випадків зараження
Станом на ранок 29 серпня у світі зафіксовано 24 912 415 випадків коронавірусу, зокрема 841 335 летальних випадків і 17 300 878 випадків одужання.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє «Укрінформ».
За сьогодні у світі зареєстрували вже 12 770 нових випадків Covid-19, з них майже 6 тисяч у Мексиці, 2 732 в Індії й більше однієї тисячі в Болівії й Гондурасі. Серед 658 нових жертв коронавірусу 552 людини загинули в Мексиці, 55 – у Болівії і 24 в Гондурасі.
Наразі у США зафіксовано 6 096 235 випадків коронавірусу, у Бразилії 3 812 605, а в Індії – 3 463 972.
Раніше повідомлялося про те, що глава ВООЗ розповів, як пандемія вплинула на психічне здоров'я людей.
Нагадаємо, що в Україні за добу захворіла 2 481 особа.