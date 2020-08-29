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    На Covid-19 у світі захворіли майже 25 мільйонів осіб

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    <div class="alt">У світі зафіксовано майже 25 млн випадків коронавірусу</div> <span></span> - На Covid-19 у світі захворіли майже 25 мільйонів осіб
    У світі зафіксовано майже 25 млн випадків коронавірусу
    Укрінформ

    За 29 серпня у світі виявили майже 13 тисяч нових випадків зараження

    Станом на ранок 29 серпня у світі зафіксовано 24 912 415 випадків коронавірусу, зокрема 841 335 летальних випадків і 17 300 878 випадків одужання.

    Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє «Укрінформ».

    За сьогодні у світі зареєстрували вже 12 770 нових випадків Covid-19, з них майже 6 тисяч у Мексиці, 2 732 в Індії й більше однієї тисячі в Болівії й Гондурасі. Серед 658 нових жертв коронавірусу 552 людини загинули в Мексиці, 55 – у Болівії і 24 в Гондурасі.

    Наразі у США зафіксовано 6 096 235 випадків коронавірусу, у Бразилії 3 812 605, а в Індії – 3 463 972.
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    ВООЗ
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