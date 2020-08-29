На Covid-19 у світі захворіли майже 25 мільйонів осіб

За 29 серпня у світі виявили майже 13 тисяч нових випадків зараження

Станом на ранок 29 серпня у світі зафіксовано 24 912 415 випадків коронавірусу, зокрема 841 335 летальних випадків і 17 300 878 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє «Укрінформ».

За сьогодні у світі зареєстрували вже 12 770 нових випадків Covid-19, з них майже 6 тисяч у Мексиці, 2 732 в Індії й більше однієї тисячі в Болівії й Гондурасі. Серед 658 нових жертв коронавірусу 552 людини загинули в Мексиці, 55 – у Болівії і 24 в Гондурасі.

Наразі у США зафіксовано 6 096 235 випадків коронавірусу, у Бразилії 3 812 605, а в Індії – 3 463 972.