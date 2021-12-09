Три дози Pfizer нейтралізують штам «Омікрон» – розробники вакцини

Третя доза вакцини збільшує титри нейтралізуючих антитіл у 25 разів у порівнянні з двома дозами

Третя доза вакцини від Covid-19 виробництва Pfizer та BioNTech значно покращує опір організму штаму коронавірусу «Омікрон». Спільна заява двох компаній розміщена на сайті Pfizer.

«Попередні лабораторні дослідження показують, що три дози вакцини Pfizer-BioNTech проти Covid-19 нейтралізують варіант «Омікрон» (B.1.1.529), тоді як дві дози демонструють значно знижені титри нейтралізації», – йдеться у заяві.

У ній зазначається, що третя доза вакцини збільшує титри нейтралізуючих антитіл у 25 разів у порівнянні з двома дозами проти варіанту «Омікрон».

«Компанії продовжують розробляти варіантно-специфічну вакцину для «Омікрону» і очікують, що вона буде доступна до березня», – зазначили у фармкомпанії.

Раніше цього тижня дослідження показало, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу «Омікрон», ніж від початкового варіанту Covid-19.

До слова, ВООЗ допускає, що «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Крім того, «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

Тим часом епідеміологиня розповіла, у чому найбільша небезпека «Омікрону».