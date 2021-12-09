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    Три дози Pfizer нейтралізують штам «Омікрон» – розробники вакцини

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    Третя доза вакцини виробництва Pfizer та BioNTech значно покращує опір організму штаму &laquo;Омікрон&raquo; - Три дози Pfizer нейтралізують штам «Омікрон» – розробники вакцини
    Третя доза вакцини виробництва Pfizer та BioNTech значно покращує опір організму штаму «Омікрон»
    фото: ЕРА

    Третя доза вакцини збільшує титри нейтралізуючих антитіл у 25 разів у порівнянні з двома дозами

    Третя доза вакцини від Covid-19 виробництва Pfizer та BioNTech значно покращує опір організму штаму коронавірусу «Омікрон». Спільна заява двох компаній розміщена на сайті Pfizer.

    «Попередні лабораторні дослідження показують, що три дози вакцини Pfizer-BioNTech проти Covid-19 нейтралізують варіант «Омікрон» (B.1.1.529), тоді як дві дози демонструють значно знижені титри нейтралізації», – йдеться у заяві.

    У ній зазначається, що третя доза вакцини збільшує титри нейтралізуючих антитіл у 25 разів у порівнянні з двома дозами проти варіанту «Омікрон».

    «Компанії продовжують розробляти варіантно-специфічну вакцину для «Омікрону» і очікують, що вона буде доступна до березня», – зазначили у фармкомпанії.

    Раніше цього тижня дослідження показало, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу «Омікрон», ніж від початкового варіанту Covid-19.

    До слова, ВООЗ допускає, що «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

    Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

    Крім того, «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

    Тим часом епідеміологиня розповіла, у чому найбільша небезпека «Омікрону».

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    Теги: медицина щеплення вакцинація коронавірус
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    Три дози Pfizer нейтралізують штам «Омікрон» – розробники вакцини