«Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії – ВООЗ

Новий штам небезпечний завдяки своїм особливостям

Новий штам коронавірусу «Омікрон» може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу. В цей час важко оцінити, яким саме буде цей вплив. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу.

«Деякі особливості варіанту «Омікрон», включаючи його глобальне поширення і множинні мутації, припускаю, що він може зробити істотний вплив на хід пандемії», – сказав він.

За словами глави ВООЗ, в розпорядженні фахівців поки ще знаходиться обмежений обсяг даних по «Омікрону».

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Напередодні перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

Як стало відомо, генсек ООН пішов на самоізоляцію через коронавірус.

Крім того, «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

Тим часом епідеміологиня розповіла, у чому найбільша небезпека «Омікрону».

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