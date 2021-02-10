ВООЗ заявила про розширення географії нових штамів

Розширилася також географія поширення штамів, виявлених спочатку в ПАР, в Бразилії і Японії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що виявлений у Великій Британії штам коронавірусу (VOC-202012/01) було виявлено минулого тижня ще в шести країнах, і їхнє загальне число досягло 86.

Розширилася також географія поширення штамів, виявлених спочатку в ПАР (501Y.V2), в Бразилії і Японії (P.1).

«Станом на восьме лютого «південноафриканський« варіант підтверджений в 44 державах, за минулий тиждень їх стало на три більше, а штам P.1 поширився протягом семи днів в п'яти нових державах, яких тепер налічується 15», - йдеться у повідомленні.

За даними ВООЗ, різновид коронавірусу VOC-202012/01 з'явився у Великій Британії у вересні минулого року. У ПАР штам 501Y.V2 присутній з початку серпня, а в Бразилії і Японії штам P.1 циркулює з грудня.

Нагадаємо, що ВООЗ стурбована ефективністю COVID-вакцин від нових мутацій. В організації закликали країни об'єднатися, щоб прискорити процес вакцинації, а фармкомпанії - збільшити виробничі потужності.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1249646 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 8 лютого зафіксовано 2656 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 8 лютого у Києві було підтверджено 130324 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 88 осіб.