Вчені заявили, що нова імунотерапія може зробити кров більш «молодою»

Виявилося, що новий тип імунотерапії мишей частково повернув назад «імунне старіння»

Вчені зупинили деякі ознаки старіння імунної системи у мишей за допомогою нового методу лікування, який одного дня може бути застосований і до людей. Нова імунотерапія працює, порушуючи природний процес, в якому імунна система з віком стає упередженою до вироблення одного типу клітин, повідомляє Live science.

У новому дослідженні, опублікованому в середу (27 березня) в журналі Nature, вчені розробили терапію на основі антитіл, яка робить кров більш «молодою». Антитіла прикріплюються до клітин-мішеней і позначають їх як такі, що підлягають знищенню імунною системою.

Автори вводили терапію мишам віком від 18 до 24 місяців, що приблизно еквівалентно віку людини від 56 до 69 років.

Через вісім тижнів після лікування дослідники вакцинували мишей проти вірусу, з яким вони ніколи раніше не стикалися. Миші, які отримали імунотерапію, мали більш адекватну імунну відповідь на вакцинацію, ніж неліковані миші, виробляючи більше Т-лімфоцитів проти вірусу.

«Ми вважаємо, що це дослідження являє собою перші кроки в застосуванні цієї стратегії до людей», – сказав Росс. Однак інші експерти застерігають від поспішних висновків.

Дослідження на мишах є «важливим» доказом концепції, але наразі важко оцінити значення отриманих результатів, вважає д-р Янко Ніколіч-Зугіч, професор кафедри імунотерапії та імунобіології, доктор наук, професор кафедри імунології та імунобіології в Університеті Арізони, який не брав участі в дослідженні. На його думку, необхідно провести додаткову роботу, щоб зрозуміти, наскільки добре терапія переводить імунну систему в більш молодий, ефективний стан.

Крім того, дослідження не враховувало потенційні довгострокові побічні ефекти лікування, такі як анемія або дефіцит еритроцитів, сказала доктор Іларія Беллантуоно, професор з питань старіння опорно-рухового апарату в Університеті Шеффілда у Великій Британії, яка не брала участі в дослідженні.

Хоча це «цікаве» дослідження, необхідно провести додаткову роботу, щоб зрозуміти, чи може воно призвести до «значущих змін» в імунній системі, повідомила Беллантуоно в електронному листі для Live Science, незалежно від того, чи це стосується мишей, чи людей.

Нагадаємо, рідкісна, але смертельно небезпечна бактеріальна інфекція поширюється в Японії з рекордною швидкістю, і поки медики не можуть встановити причини.

До слова, у Китаї також було виявлено загадковий вірус-мутант. Основні симптоми захворювання: висока температура, озноб, але сильного кашлю немає.