В одній із областей України зафіксували спалах небезпечної недуги, вже є летальний випадок

Востаннє підйом захворюваності на скарлатину реєстрували у 2014 році

Спалах скарлатини зафіксували в Одеській області. У регіоні вже є летальний випадок через недугу. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Фахівці зазначають, що зростання захворюваності на скарлатину пов'язане з циклічним підйомом. Востаннє такий підйом реєстрували у 2014 році, коли захворіло 355 осіб.

У 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році. Переважно хворіли діти до 17 років, найбільш уразливою була вікова група від 5 до 9 років (56% від усіх випадків захворювання).

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У 2024 році зафіксували вже 61 випадок скарлатини серед дітей, у тому числі один летальний від ускладнень.

Що таке скарлатина

Це гостре інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій. У випадку захворювання проявляється інтоксикація, гнійне ураження мигдаликів ротоглотки та характерний висип.

Специфічне лікування скарлатини відсутнє. Щеплення від скарлатини немає, але у тих, хто перехворів, виробляється імунітет.

Профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим на скарлатину слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не призначали, ізоляція має тривати протягом 21 дня.

Нагадаємо, у Києві торік через спалах скарлатини оголошували карантин у деяких школах.