Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До Каховського водосховища повернулася вода: як це вплине на бойові дії

Надія Карбунар
glavcom.ua
До Каховського водосховища повернулася вода: як це вплине на бойові дії
Каховське водосховище знову наповнюється водою
фото з відкритих джерел

Попри те, що Каховське водосховище було спущено, сама місцевість – Великий Луг – є найменш придатною до будь-яких просувань

Каховське водосховище навіть після підриву російськими окупантами ГЕС залишається дуже важкопрохідною місцевістю, про яку у військовому плані можливо згадувати лише в такому ключі. Про це говорять публічні знімки Sentinel від Європейського космічного агентства, які прямо показують, що варіант, коли спущене Каховське водосховище спростить десантні операції – малоймовірний. Для цього можна порівняти знімки від 11 березня 2024 року та 28 жовтня 2023 року. Про це пише Defence Express.

Зокрема, торік наприкінці жовтня колишнє Каховське водосховище мало такий вигляд:

Каховське водосховище 28 жовтня 2023 року
Каховське водосховище 28 жовтня 2023 року
фото: Defence express

Загалом Дніпро вже повернувся до історичного річища, а вся місцевість максимально нагадує те, що зображено на історичних мапах – Великий Луг. Але в середині березня 2024 року ця сама місцевість має такий вигляд:

Каховське водосховище 11 березня 2024 року
Каховське водосховище 11 березня 2024 року
фото: Defence Express

Вочевидь, через природні процеси з таненням снігу значні площі знову пішли під воду. А це означає, що коли вода знову піде, це будуть дуже слабкі ґрунти, де не пройде будь-яка техніка, включно з амфібійною.

Також наведемо більш деталізовані знімки:

Найбільші зміни помітні на схід від Енергодара
Найбільші зміни помітні на схід від Енергодара
фото: Defence Express

Навпроти самої Запорізької атомної електростанції, де ширина Дніпра стала значно більшою біля правого берега:

Навпроти ЗАЕС ширина Дніпра стала значно більшою біля правого берега
Навпроти ЗАЕС ширина Дніпра стала значно більшою біля правого берега
фото: Defence Express

А також на схід від неї в районі Нововоронцовки та Осокорівки, де ширина водної поверхні фактично повернулася до рівня до підриву Каховської ГЕС:

Тут ширина водної поверхні фактично повернулася до рівня до підриву Каховської ГЕС
Тут ширина водної поверхні фактично повернулася до рівня до підриву Каховської ГЕС
фото: Defence Express

У нижній течії зміни менші. Нижче на знімках район селищ Дудчани та Велика Лепетиха:

Район селищ Дудчани та Велика Лепетиха
Район селищ Дудчани та Велика Лепетиха
фото: Defence Express

Також менші зміни одразу на південь від Запоріжжя, але однаково йдеться про малопрохідний простір:

Тут залишається малопрохідний простір
Тут залишається малопрохідний простір
фото: Defence Express

Таким чином, попри те, що Каховське водосховище було спущено, сама місцевість – Великий Луг – є найменш придатною до будь-яких просувань. Бо є поєднання річища самого Дніпра, заплав, заболочених і підтоплених ділянок.

Це і є природним станом Великого Лугу: мінімальний рівень води – у вересні–жовтні, а з початком весни й повені та до середини літа – перетворення у майже суцільний водний простір.

Раніше на дні Каховського водосховища знайдено трьохсотрічний артефакт

Після теракту, який російські окупаційні війська влаштували 6 червня на Каховській ГЕС – підірвавши станцію, на місцях, де водосховище вже обміліло, продовжують виявляти старовинні артефакти.

Наконечники, кераміка, грецькі амфори різних періодів, предмети часів Візантії – це неповний список того, що працівники комунальних підприємств, які займаються ліквідацією наслідків, бачили на території, яка колись була дном Каховського водосховища.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів.

Читайте також: Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
Теги: Каховська ГЕС вчені Дніпро Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС
Каховська ГЕС через місяць після підриву: в мережі з'явилися відео
13 липня, 2023, 12:53
Унаслідок підриву водосховища майже 700 тис. українців залишилися без доступу до питної води
Знищена росіянами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню – Клименко
18 серпня, 2023, 21:51
Найбільше від потопу через руйнацію греблі Каховської ГЕС постраждали жителі Олешківської та Голопристанської громад – Херсонська ОВА
Загиблі через підрив Каховської ГЕС досі лежать під завалами будинків – влада Голої Пристані
12 сiчня, 18:37

Події в Україні

ЗСУ показали відбиття ворожого штурму поблизу Кремінної (відео)
ЗСУ показали відбиття ворожого штурму поблизу Кремінної (відео)
Спроба самогубства у ТЦК на Закарпатті: рідні потерпілого розповіли свою версію інциденту
Спроба самогубства у ТЦК на Закарпатті: рідні потерпілого розповіли свою версію інциденту
У Росії на виборах президента голосують за Буданова – розвідка
У Росії на виборах президента голосують за Буданова – розвідка
Експосол Британії в Росії дав невтішний прогноз щодо війни
Експосол Британії в Росії дав невтішний прогноз щодо війни
До Каховського водосховища повернулася вода: як це вплине на бойові дії
До Каховського водосховища повернулася вода: як це вплине на бойові дії
Росіяни хочуть мобілізувати до 300 тис. українців на окупованих територіях: коли це відбудеться
Росіяни хочуть мобілізувати до 300 тис. українців на окупованих територіях: коли це відбудеться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
12K
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України
9292
Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
4346
Ракетний удар по Одесі: загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»
3601
Ракетний удар по Одесі: влада повідомила про загиблих (оновлено)
3575
«Бавовна» у Росії, Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні: головне за ніч

Новини

«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Сьогодні, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Сьогодні, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Сьогодні, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua