До Каховського водосховища повернулася вода: як це вплине на бойові дії
Попри те, що Каховське водосховище було спущено, сама місцевість – Великий Луг – є найменш придатною до будь-яких просувань
Каховське водосховище навіть після підриву російськими окупантами ГЕС залишається дуже важкопрохідною місцевістю, про яку у військовому плані можливо згадувати лише в такому ключі. Про це говорять публічні знімки Sentinel від Європейського космічного агентства, які прямо показують, що варіант, коли спущене Каховське водосховище спростить десантні операції – малоймовірний. Для цього можна порівняти знімки від 11 березня 2024 року та 28 жовтня 2023 року. Про це пише Defence Express.
Зокрема, торік наприкінці жовтня колишнє Каховське водосховище мало такий вигляд:
Загалом Дніпро вже повернувся до історичного річища, а вся місцевість максимально нагадує те, що зображено на історичних мапах – Великий Луг. Але в середині березня 2024 року ця сама місцевість має такий вигляд:
Вочевидь, через природні процеси з таненням снігу значні площі знову пішли під воду. А це означає, що коли вода знову піде, це будуть дуже слабкі ґрунти, де не пройде будь-яка техніка, включно з амфібійною.
Також наведемо більш деталізовані знімки:
Навпроти самої Запорізької атомної електростанції, де ширина Дніпра стала значно більшою біля правого берега:
А також на схід від неї в районі Нововоронцовки та Осокорівки, де ширина водної поверхні фактично повернулася до рівня до підриву Каховської ГЕС:
У нижній течії зміни менші. Нижче на знімках район селищ Дудчани та Велика Лепетиха:
Також менші зміни одразу на південь від Запоріжжя, але однаково йдеться про малопрохідний простір:
Таким чином, попри те, що Каховське водосховище було спущено, сама місцевість – Великий Луг – є найменш придатною до будь-яких просувань. Бо є поєднання річища самого Дніпра, заплав, заболочених і підтоплених ділянок.
Це і є природним станом Великого Лугу: мінімальний рівень води – у вересні–жовтні, а з початком весни й повені та до середини літа – перетворення у майже суцільний водний простір.
Раніше на дні Каховського водосховища знайдено трьохсотрічний артефакт.
Після теракту, який російські окупаційні війська влаштували 6 червня на Каховській ГЕС – підірвавши станцію, на місцях, де водосховище вже обміліло, продовжують виявляти старовинні артефакти.
Наконечники, кераміка, грецькі амфори різних періодів, предмети часів Візантії – це неповний список того, що працівники комунальних підприємств, які займаються ліквідацією наслідків, бачили на території, яка колись була дном Каховського водосховища.
Через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів.
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