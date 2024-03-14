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Вчені помітили, що серед молоді все більше онкохворих – дослідження

Ірина Луцак
glavcom.ua
Вчені помітили, що серед молоді все більше онкохворих – дослідження
У деяких країнах смертність від раку знижується завдяки посиленню скринінгу, зменшенню рівня куріння та новим методам лікування
фото з відкритих джерел

Рак у дорослих віком до 50 років все ще становить лише невелику частку від загальної кількості випадків, однак він поширюється дедалі більше

Статистичні дані з усього світу свідчать про те, що серед дорослих віком до 50 років зростає захворюваність на понад десяток видів раку. За прогнозами вчених, між 2019 та 2030 роками кількість випадків раннього раку збільшиться приблизно на 30%. Можливі причини такої тенденції та майбутні дослідження раку проаналізувало видання Nature.

У США колоректальний рак, який зазвичай вражав чоловіків, старших за 60 років, став найпоширенішим видом онкології, від якого помирають чоловіки до 50-ти. Серед молодих жінок він на другому місці. Точні причини збільшення кількості захворювань на рак невідомі. Одними з пояснень є зростання рівня ожиріння і скринінг раку на ранніх стадіях, однак вони не можуть пояснити зростання повною мірою.

«Якби це був єдиний беззаперечний доказ, наші дослідження принаймні вказали б на один фактор. Але, схоже, це не так – ймовірно, це комбінація багатьох різних факторів», – каже Соня Купфер, гастроентеролог з Університету Чикаго.

Науковці вважають, що відповідь ховається в дослідженнях, які відстежували життя і здоров'я дітей, народжених півстоліття тому.

У світі катастрофічно зростає число випадків раку

У поєднанні зі збільшенням чисельності населення планети, кількість смертей від раннього раку зросла майже на 28% у період з 1990 по 2019 рік.

Найчастіше такий рак вражає травну систему, зокрема товсту кишку, підшлункову залозу та шлунок. Але зростає кількість захворювань і на інші види раку – молочної залози та простати.

«Генетичні підказки» причин раку

Зростання кількості раку шлунково-кишкового тракту в багатьох країнах збігається з поширенням випадків ожиріння та тенденцією до харчування обробленими продуктами. Однак це не єдина причина.

US National Cancer Institute та Cancer Research UK підтримують програми з пошуку інших факторів, що сприяють розвитку раку у молодих людей. Один із підходів полягає в пошуку генетичних підказок у «ранніх» пухлинах, за допомогою яких їх можна відрізнити від пухлин літніх людей.

Патологоанатом Шуджі Огіно з Гарвардської медичної школи в Бостоні разом із колегами виявили деякі можливі характеристики «ранніх» агресивних пухлин. Наприклад, вони іноді пригнічують імунну відповідь організму на рак. Однак чіткого розмежування дослідники не знайшли.

Науковці також вивчали мікроорганізми, які живуть в організмі людини. Порушення мікробіому, наприклад, спричинені змінами в харчуванні або прийомом антибіотиків, були пов'язані із запаленням і підвищеним ризиком деяких захворювань, включаючи деякі форми раку.

Збільшення масштабів досліджень може допомогти знайти істинну причину. Онкологиня з медичного центру Університету Вандербільта Кеті Енг розробляє проєкт з вивчення зв’язку між складом мікробіому і виникненням раку в молодому віці. Вона планує об'єднати свої дані з даними колег з Африки, Європи та Південної Америки.

Томотака Угаї, епідеміолог раку з Гарвардської медичної школи, навпаки планує вивчити відмінності між країнами. Наприклад, Японія і Південна Корея розташовані поруч і схожі в економічному плані. Однак рівень захворювання на колоректальний рак серед молодих людей у Південній Кореї зростає швидше, ніж у Японії.

За словами Барбари Кон з Інституту громадського здоров'я в Окленді, дослідникам також доведеться озирнутися в минуле, щоб зрозуміти причини зростання випадків раку у молодому віці. Адже він може виникнути через багато років після впливу канцерогенів, таких як азбест або сигаретний дим.

Для цього науковцям знадобляться дані, зібрані у тисяч людей, протягом 40-60 років. Вже зараз Кон має дані та зразки крові близько 20 тисяч вагітних жінок, які збирали з 1959 року. Дослідники спостерігали за багатьма першими учасницями та їхніми дітьми.

За попередніми результатами, існує можливий зв'язок між раннім колоректальним раком і пренатальним впливом певної синтетичної форми прогестерону, який іноді приймають для запобігання передчасних пологів.

Також вчені планують вивчити вплив пренатальних стресів, зокрема алкоголю, тютюнового диму та недоїдання, на ризик розвитку раку у молодому віці.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте більш ніж на 75% – такі прогнози озвучила Всесвітня організація охорони здоров'я. Найбільше зростання захворювань очікується у країнах із низьким рівнем доходу. Головними факторами зростання захворюваності на рак є ожиріння та вживання тютюну й алкоголю.

Як повідомлялося раніше, Національний інститут раку запустив всеукраїнський інформ-проєкт «ОНКОсвідомість» для підтримки українців в боротьбі з раком.

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Теги: здоров'я рак онкологія вчені

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