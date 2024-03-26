У Китаї створили безпілотник, якийсь розділяється у повітрі на кілька мінідронів

Такий БПЛА є проривом у технології ефективного розділення літального апарату в повітрі

Кожен із мінідронів має лише одну лопать, може зависати і рухатися, як звичайний дрон, та мати власну функцію, як-от управління, розвідка, стеження чи атака

Китайські вчені розробили новий тип бойового безпілотника, здатного швидко розділятись у повітрі на шість окремих мінідронів, створюючи раптовий тактичний удар по противнику.

Розробку й випробування нового типу БПЛА проводили в Нанкінському університеті аеронавтики та астронавтики. Передає гонконгзьке видання SCMP.

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Зазначається, що зовні такий апарат нагадує квадрокоптер споживчого класу виробництва китайської DJI, однак, досягнувши цільового повітряного простору, він може миттєво розділитись на два, три або навіть шість менших дронів, залежно від завдання в бою.

Дослідники кажуть, що один солдат може нести кілька таких модулів і за потреби швидко зібрати безпілотник із різними функціями та кількістю дронів для виконання окремого завдання.

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Кожен із мінідронів має лише одну лопать, може зависати і рухатися, як звичайний дрон, та мати власну функцію, як-от управління, розвідка, стеження чи атака. Вони також можуть «спілкуватися» один з одним, координуючи свої переміщення для виконання місії.

На створення такої форми мініБПЛА науковців надихнуло насіння клена, унікальна крилоподібна структура якого та обертання навколо насінини дозволяють йому підніматися вгору й переміщуватись за рахунок вітру на дуже великі відстані.

Розробники стверджують, що їх БПЛА є проривом у технології ефективного розділення літального апарату в повітрі, чого наразі не вдалося досягнути жодній іншій країні світу. Вони стверджують, що їхня розробка дозволить змінити ситуацію на полі бою.

За словами науковців, коли рій безпілотників з’являється на екранах радарів противника, його ППО розподіляє ресурси та засоби боротьби з дронами залежно від кількості останніх.

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Проте, якщо рій дронів раптово збільшиться в розмірах, система ППО буде дезорієнтована і втратить здатність швидко реагувати. Крім того, це матиме потужний психологічний вплив на військових противника й перешкодить їм ефективно протидіяти атаці.

Китайські дослідники також розповіли, що, об’єднавши маленькі дрони в один апарат, їм вдалося досягти більшої швидкості польоту, ніж якби вони летіли поодинці.

Навіть після відокремлення їх ефективність польоту залишалася більш ніж на 40% вищою, ніж у традиційних малих безпілотних літальних апаратів.

Видання зауважує, що з початку російсько-української війни Китай подвоїв зусилля з дослідження та виробництва дронів, прагнучи розвинути технології та підвищити економічну ефективність, аби бути готовим до майбутніх конфліктів.

Нагадаємо, розробники з української технологічної компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Він може завдавати точних ударів, зокрема, в нічних операціях.

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Як раніше повідомлялося, у Херсонській області загинули троє місцевих жителів. Чоловіки принесли додому раніше знайдений на подвір’ї російський FPV-дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас.

Крім того, співробітники компанії з виробництва дронів здійснили мрію 8-річного киянина та подарували йому сучасну ігрову приставку, від якої хлопчик відмовився, аби купити безпілотник військовим.