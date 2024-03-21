«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба

У зоні ризику ураження вірусом не лише літні люди, а й люди працездатного віку

Смертність від нового вірусу у Японії може у деяких випадках сягати 30%

Рідкісна, але смертельно небезпечна бактеріальна інфекція поширюється в Японії з рекордною швидкістю, і поки медики не можуть встановити причини. Головну загрозу вони вбачають у тому, що зростає кількість випадків найтяжчої та потенційно смертельної форми стрептококової інфекції групи А – цей стан називається синдромом стрептококового токсичного шоку (STSS). Присутність високовірулентних штамів підтверджена практично у всіх префектурах Японії. Про це пише The Gardian.

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Національний інститут інфекційних захворювань (НДІД) заявив: «Є ще багато невідомих факторів, що стосуються механізмів блискавичних (важких та раптових) форм стрептокока, і ми поки що не можемо їх пояснити». Торік було зареєстровано 941 випадок STSS. За перші два місяці 2024 року – вже 378 випадків по всій країні.

У зоні ризику – не лише літні люди, а й люди працездатного віку. З 65 осіб віком до 50 років із діагнозом STSS помер 21, тобто майже кожен третій.

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Більшість випадків STSS викликається бактерією Streptococcus pyogenes (стрептококом А) – багато людей є його безсимптомними носіями. При цьому в деяких випадках розвиваються симптоми, схожі на застуду, а іноді виникають ускладнення (важкий тонзиліт, пневмонія, менінгіт), і це може призвести до некрозу. Смертність у таких випадках дуже висока – 30%.

Японські вчені сперечаються про причини агресивності бактерії, що збільшилася. Деякі експерти вважають, що стрімке зростання захворюваності минулого року було пов'язане зі зняттям обмежень, запроваджених під час пандемії коронавірусу. Люди послабили пильність і перестали дотримуватись заходів захисту – і це в країні, де сумлінне носіння масок, дезінфекція рук та соціальне дистанціювання допомогли втримати рівень смертності від Covid-19 у кілька разів нижче, ніж у Європі.

Друга можлива причина – зміна імунітету у хворих на коронавірус. «Імунологічний статус людей, які перенесли Covid-19, може змінити їхню сприйнятливість до деяких мікроорганізмів. Нам необхідно з'ясувати цикл зараження тяжкою інвазивною стрептококовою інфекцією та негайно взяти ситуацію під контроль», – цитує The Guardian професора інфекційних захворювань.

Міністерство охорони здоров'я Японії рекомендує людям знову почати дотримуватися тих самих основних заходів захисту проти інфекцій, які стали частиною повсякденного життя під час пандемії коронавірусу. «Ми хочемо, щоб люди вживали профілактичних заходів, таких як підтримання чистоти рук та дотримання етикету при кашлі», – заявив міністр охорони здоров'я Кейзо Такемі.

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Але ситуація ускладнюється ще й тим, що STSS погано піддається лікуванню через поширення антибіотикорезистентності.

«Стрептокок групи А здатний викликати токсичний шок – стан характеризується раптовим розвитком, і смертність досягає 30%. Але відзначаються випадки токсичного шоку і при інфікуванні стрептококом групи В, який, взагалі-то, представник нормальної флори кишечника і піхви. Ми про нього і раніше чули, як про таємничу інфекцію, яка може розвинутися у жінок через тампони. Але все ж таки таке бувало рідко», – пояснила відомий біолог, професор Університету Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Однією з причин різкого зростання небезпечного захворювання професор Баранова назвала стійкість штамів до антибіотиків, яка стала активно зростати з 2022 року.

«Наприклад, стрептокок групи В, якщо він раптом викликав токсичний шок, лікують комбінацією пеніциліну G і кліндаміцину (внутрішньовенно). З 2022 року все більший відсоток бактерій від пацієнтів з токсичним шоком ставав стійким або до одного з цих двох антибіотиків, або – рідше – відразу до обох. І ось тепер таких випадків стало різко більше», – каже Анча Баранова.

Лікування пацієнтів, які заразилися патогеном, стійким до антибіотиків, – завдання складне. «Якщо розпочати лікування стандартною комбінацією пеніциліну та кліндаміцину, то на час, коли стане зрозуміло, що антибіотики не працюють, стрімкість патологічного процесу у пацієнта вже може його вбити», – пояснила Баранова.

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Вихід, якщо підходити до проблеми стратегічно, – зменшення використання антибіотиків, щоб стримати появу і поширення резистентних бактерій. Не менш важливою є розробка нових препаратів з антибактеріальними властивостями. Але все це – завдання на роки вперед. Поки що, схоже, єдиний варіант – простимулювати населення вживати всіх можливих заходів, щоб зменшити можливість зараження стрептококом.

До слова, у Китаї також було виявлено загадковий вірус-мутант. Основні симптоми захворювання: висока температура, озноб, але сильного кашлю немає.