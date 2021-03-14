За минулу добу в Україні вакцинували 3596 осіб
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Луганській області
Від початку кампанії в Україні щеплено 51137 осіб
В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 51 тисяч людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 3596 осіб. Про це повідомляє Telegram-канал проєкту «Коронавірус інфо».
«Від початку кампанії щеплено 51137 осіб, із них отримали 1 дозу – 51137 осіб», – йдеться у повідомленні.
Так, 3596 осіб щеплено проти Covid-19 за добу 13 березня 2021 року в Україні, що значно менше, ніж попередньої доби.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Луганській області (370 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4784 щеплення), найменша – у Чернігівській області (926 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 10 щеплень;
- Волинська область – 120 щеплень;
- Дніпропетровська область – 80 щеплень;
- Донецька область – 130 щеплень;
- Житомирська область – 110 щеплень;
- Закарпатська область – 210 щеплень;
- Запорізька область – 10 щеплень;
- Івано-Франківська область – 214 щеплень;
- Київська область – 260 щеплень;
- Кіровоградська область – 90 щеплень;
- Луганська область – 370 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- Миколаївська область – 120 щеплень;
- Одеська область – 130 щеплень;
- Полтавська область – 82 щеплення;
- Рівненська область – 110 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 210 щеплень;
- Харківська область – 120 щеплень;
- Херсонська область – 230 щеплень;
- Хмельницька область – 270 щеплень;
- Чернівецька область – 290 щеплень;
- :Чернігівська область – 170 щеплень;
- Черкаська область – 110 щеплень.
Нагадаємо, за минулу добу 13 березня в Україні виявлено 9012 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4216 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 145 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 2743 особи.