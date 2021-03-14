«Космічні» темпи: за добу у двох областях вакциновано по 10 людей

Минулої доби було зроблено на 5708 щеплень менше, ніж за попередню добу

Українці висловлюють невдоволення повільними темпами вакцинації від коронавірусу

За даними МОЗ за минулу добу в Україні проти Covid-19 було щеплено 3596 осіб. З них вакциновано 1 дозою – 3596 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За 13 березня було зроблено на 5708 щеплень менше, ніж за попередню добу.

«Вау-вау, легше там. Темпи просто приголомшливі. Вінницька і Запорізька область провели по 10 вакцинацій за добу – молодці! Але найбільше вражає Київ!! За добу проведено нуль вакцинацій. Нуль!!.... Такими темпами мені навіть важко сказати чого ми доб’ємося. Темпи звичайно просто космічні», – коментують кампанію з вакцинації в мережі.

Нагадаємо, за минулу добу 13 березня в Україні виявлено 9012 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4216 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 145 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 2743 особи.

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