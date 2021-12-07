Єврокомісія повідомила, як у 2022 році планує боротися з пандемією

Світовий рівень щеплень від Covid-19 наступного року має сягнути 70%

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність ЄС брати участь у міжнародних зусиллях для доставляння вакцин у найбільш нужденні країни, щоб довести рівень вакцинації від Covid-19у світі до 70% вже до середини наступного року. Про це йдеться у зверненні Урсули фон дер Ляєн на сайті Європейської Комісії.

«Зараз лише 44% населення світу вакциновані. Велика частина доз, необхідних для цього, була експортована та надана Європою. І ми робитимемо ще більше. Ми наростимо зусилля для допомоги Африці, де рівень вакцинації є нижчим, ніж у решті світу. Наша мета – забезпечити, щоб 70% населення світу були вакциновані до середини наступного року», – заявила президентка Єврокомісії.

Вона зауважила, що ЄС залишається найбільшим донором вакцин від Covid-19у світі. ЄС передав третім країнам понад 350 мільйонів доз вакцини. Близько 300 мільйонів доз вакцини через глобальний фонд вакцинації COVAX доставляються у країни з низькими та середніми доходами.

Ще понад 45 мільйонів доз вакцини країни-члени надали партнерам на двосторонній основі, наприклад, країнам регіону Західних Балкан.

«Отож близько 350 мільйонів доз вакцини були передані командою Європи (країни-члени та Євроінституції – ред.). Але треба робити більше. Тому що ми зможемо контролювати цю пандемію лише тоді, коли будемо боротися з нею у кожному кутку світу», – наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Ізраїль визнав необхідність подальшої вакцинації населення.

Як стало відомо, творець вакцини AstraZeneca вважає, що нова пандемія може бути ще смертоноснішою.

Читайте також: