Головний інфекціоніст США порівняв штами «Омікрон» та «Дельта»

«Омікрон» може бути менш небезпечний, ніж «Дельта»

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу «Омікрон» швидко поширюється по світу, проте він може бути менш небезпечний, ніж «Дельта». Про це пише The Associated Press.

Зазначається, у Південній Африці повідомили, що «Омікрон» поступово стає головним штамом в країні, але в регіоні не спостерігається істотного збільшення госпіталізацій.

«Поки не схоже, що мова йде про високий ступінь серйозності. Однак ми дійсно повинні бути обережні, поки не дослідимо, чи є цей штам менш серйозним, ніж «Дельта», і чи дійсно він не викликає серйозних захворювань», – наголосив він.

Фаучі зауважив, що в адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість скасувати обмеження на в'їзд для іноземців з декількох африканських країн.

«Сподіваюся, ми зможемо зняти цю заборону в досить розумний термін», – додав він.

До слова, ВООЗ розкрила дані щодо смертності від «Омікрону».

Також у ВООЗ не виключили, що «Омікрон» може спричинити важку форму Covid-19.

Раніше Китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

Як відомо, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн.

Також через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Крім того, через новий штам коронавірусу Німеччина б'є на сполох та закриває небо.

А ще Британія припинила польоти до шести країн через новий штам коронавірусу.

Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».